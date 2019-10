Kevin Hart ha condiviso un commuovente video sul suo incidente e sulla riabilitazione

Kevin Hart, attore e comico statunitense, a settembre è stato coinvolto in un brutto incidente sulla Mulholland Drive, a Los Angeles. Per fortuna il peggio è passato, e la star sta in fase di ripresa, dopo un intervento che ha subito alla schiena. Dopo due mesi, l’artista ha voluto condividere, con i suoi followers di Instagram, un filmato dove ha ripercorso le difficoltà incontrate.

Il video, che trovate qui sotto, mostra qualche inquadratura della macchina dopo l’impatto e la riabilitazione che ha dovuto intraprendere Hart che ringrazia di cuore sia i fan che gli sono stati vicini che Dio. Ecco le sue parole:

Il mio mondo è completamente cambiato, adesso vedo la vita da una prospettiva completamente nuova…Quando Dio parla, devi ascoltare. Lo giuro, la vita è divertente, e alcune delle cose più assurde che succedono finiscono per diventare la cosa di cui hai più bisogno. E in questo caso, onestamente, mi sento come se Dio mi avesse praticamente detto di sedermi. Sono grato per la mia famiglia, per i miei amici. Sono grato per le persone che ho conosciuto e che sono state al mio fianco. E anche di voi fan, perché mi avete aiutato. Sono grato per tutto il vostro amore e supporto.