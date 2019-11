Need for Speed Heat (Qui per la nostra recensione) arriva dopo un’annata non andata a buon fine con Payback, il quale ha fatto storcere il naso agli appassionati della ventennale saga racing. Quest’anno, i ragazzi di Ghost Team sono tornati sui propri passi, quelli percorsi nel 2015 col reboot della serie, proponendo un capitolo tra origini e tuning moderno, sempre apprezzato d’altronde sin dai fasti di Need for Speed Underground 2. Al tempo stesso, noi di Gamesvillage siamo qui per aiutarvi nella vostra corsa al platino o 1000G, fornendovi l’ennesima guida ai trofei e agli obiettivi italiana. Siete pronti a scaldare nuovamente i motori per sfrecciare tra le strade di Palm City?

Need for Speed Heat: guida ai trofei e agli obiettivi

Difficoltà platino: 4/10

Ore approssimative per il platino: 25-30 ore

Trofei totali: 43 (1 , 3 , 8 , 31 )

Trofei online: 6

Quante volte bisogna completare la storia?: 1

Trofei legati alla difficoltà: Nessuno

Trofei affetti da bug: No

Trofei mancabili: Nessuno

Step da seguire:

Portate al termine la storia e aumentate il vostro livello Reputazione il più possibile.

Raggiungete il livello Reputazione 50 e farmate il denaro vincendo le corse di giorno.

Ottenete le tre stelle in tutte le attività del mondo di gioco e raccogliete i collezionabili

Eventuale clean-up dei trofei.

Trofei Bronzo

Benvenuti a Palm City[ ]

Scegli la tua prima auto.

Trofeo relativo alla storia, impossibile da mancare

Sulla bocca di tutti[ ]

Completa il capitolo 1.

Trofeo relativo alla storia, impossibile da mancare

Gli opposti si ammaccano[ ]

Completa il capitolo 2.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo

Mi casa es tu casa[ ]

Completa il capitolo 3.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Velocità della luce[ ]

Raggiungi la velocità di 386,24 km/h (240 mph) con un’auto qualsiasi.

Per ottenere questo trofeo, avrete bisogno di una vettura con un motore molto potente ed una buona dose di turbo per poter arrivare alla velocità sopraindicata, ma fortunatamente, vi è una scorciatoia. Infatti, livellando ed accumulando abbastanza denaro, consigliamo di acquistare presso l’apposito rivenditore la Koenigsegg Regera, la cui velocità massima indicata è di 410 Km/h. Dunque, una volta entrati in possesso di tale bolide, sfruttate le superstrade della mappa di gioco e soprattutto, aiutandovi con il turbo, raggiungerete senza troppa fatica i 386,24 km/h richiesti, ottenendo così anche questo trofeo.

Targhe alterne[ ]

Cambia il testo sulla targa.

Trofeo molto semplice, nel momento in cui starete personalizzando la carrozzeria di una vettura, recatevi nella sezione posteriore e col cursore selezionate la targa: da qui dovrete cambiare il testo a vostro piacimento, così facendo sbloccherete immediatamente anche questo trofeo.

Tempo di sfida[ ]

Supera la tua prima prova a tempo della Crew.

Proseguendo con la storia principale sbloccherete una nuova tipologia di gare: le prove a tempo della Crew. Esse non sono altro che delle prove a tempo basate su dei circuiti molto semplici ed altrettanto piccoli, il vostro obiettivo è quello di battere un tempo base per superare la prova. Dunque, per ottenere questo trofeo, non dovrete fare altro che battere il tempo indicato su schermo per poter vincere, ovviamente si consiglia l’ausilio di una vettura dalla potenza indicata dal gioco, così da rendere il tutto più semplice. Una volta che avrete superato una prova a tempo della Crew, sbloccherete anche questo trofeo.

Ricchi sfondati[ ]

Sfonda tutti i cartelloni.

In giro per la mappa di gioco vi sono ben 85 cartelloni da sfondare con la propria auto, essi vengono indicati spesso e volentieri da una rampa che si trova proprio davanti ai suddetti. Ogni area della mappa, fortunatamente, riporta esattamente il numero di cartelloni presenti in essa, oltre a tutti gli altri collezionabili disseminati sul territorio. Ogni volta che passerete vicino ad un cartellone, esso vi verrà segnalato sulla mappa. Dunque esplorate in modo approfondito il mondo di gioco e sfondate tutti i cartelloni sparsi in giro, così da ottenere anche questo trofeo.

Remuntada[ ]

Passa dall’ultimo al primo posto durante il giro finale di una gara e vinci.

Per ottenere questo trofeo, consigliamo innanzitutto di munirsi di una vettura molto potente, dopodiché selezionate un evento circuito molto semplice, dal valore di 120, così da affrontare vetture ed IA molto lente, in aggiunta, potrete cambiare la difficoltà a facile per semplificare le cose. Ora, proseguite la gara all’ultimo posto e nel momento in cui giungerete al giro finale, iniziate a sorpassare gli avversari fino a capitolare al primo posto. Chiudete la gara tagliando il traguardo per primi ed otterrete anche questo trofeo.

Svolte inaspettate[ ]

Completa la storia di guida Derapate.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Sporcarsi le ruote[ ]

Completa la storia di guida Fuoristrada.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Amici come prima[ ]

Completa la storia di guida Corse.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Wrap futuristico[ ]

Personalizza un veicolo con un wrap.

Trofeo molto semplice, nel garage recatevi alla personalizzazione della vostra vettura e nella selezione dei wrap, potrete personalizzare l’estetica della suddetta. Tutto quello che dovrete fare è quello di applicare una decalcomania qualsiasi sulla carrozzeria della vostra auto, vi basterà piazzarne una in qualsiasi punto. Applicatelo e salvate la modifica, così facendo sbloccherete anche questo trofeo.

Immatricolazione[ ]

Completa la tua prima sfida giornaliera.

Anche in Need for Speed Heat i piloti potranno portare a termine delle sfide giornaliere selezionandole nel menù social del gioco. Tutto quello che dovrete fare è scegliere una categoria di sfide, le quali variano da azioni molto semplici come salto o derapata, al vincere una gara, e portarla a termine. Niente di più semplice ed una volta fatto sbloccherete anche questo trofeo.

Allo sbando[ ]

Completa tutte le zone di derapata.

Nel gioco un’altra attività del mondo di gioco sono le zone di derapata. Ve ne sono 35 in tutto ed esse per essere completate con tre stelle richiedono grande abilità dato che si trattano di piccoli tratti stradali segnalati dai coni. Per l’ottenimento di questo trofeo vi basterà completare la zone con il minimo punteggio richiesto ma ad ogni modo, ai fini del platino, dovrete comunque ottenere le tre stelle, il punteggio massimo. A seguire troverete un video esplicativo che vi mostrerà dove trovare tutte le zone di derapata e come ottenere il massimo punteggio, una volta che avrete completato tutte le zone sbloccherete questo trofeo.

Roba da smanettoni[ ]

Vinci una gara equipaggiando ricambi in entrambi gli slot dei ricambi ausiliari.

Gli slot ausiliari si sbloccano dal livello reputazione 15 in poi. Una volta che avrete raggiunto tale notorietà, potrete finalmente equipaggiare nel menù di personalizzazione delle performance, nel vostro garage, due parti di ricambio attive e passive. Tutto quello che dovrete fare è equipaggiare due pezzi di ricambio negli appositi slot ausiliari e vincere una gara, giorno o notte che sia, così da sbloccare anche questo trofeo.

Chi non si vanta si schianta[ ]

Vinci una gara con tutti gli slot degli effetti del veicolo occupati.

Gli slot degli effetti li troverete sotto il menù di personalizzazione. Vi sono 5 categorie di effetti e voi dovrete acquistare almeno uno per categoria ed equipaggiarlo sul vostro bolide. All’inizio avrete una scelta molto limitata dato che continuerete a sbloccare pezzi aumentando di reputazione e quello più economico costa circa 37.500$, perciò potrete pensarci anche più avanti. Acquistate un effetto per ogni slot, equipaggiateli tutti sulla vettura e vincete una gara, così da ottenere anche questo trofeo.

Un aiutino?[ ]

Completa 5 eventi online con altri giocatori.

Vedi il trofeo d’argento “L’unione fa la forza”

Quote rosa[ ]

Colleziona tutti i fenicotteri.

I fenicotteri sono altri collezionabili che si possono trovare nel mondo di Need for Speed Heat. Sono 100 in totale ed appaiono intorno al livello di reputazione 10 o 15; per ottenere il collezionabile non dovrete fare altro che guidare attraverso di esso. A seguire troverete un video che vi mostrerà come trovare tutti i fenicotteri, una volta che li avrete collezionati tutti sbloccherete anche questo trofeo.

Per il rotto della cuffia[ ]

Ripara dei danni critici presso un distributore di notte.

In Need for Speed Heat la vostra auto potrà essere danneggiata, il che è una cosa da tenere assolutamente d’occhio: di giorno, se il veicolo venisse distrutto a causa dei troppi danni, verrà mandato direttamente al garage, mentre di notte, la perdita sarà molto più significativa, dato che oltre a farvi catturare dai poliziotti, vi verrà sottratto parte del denaro in vostro possesso, parte dei punti esperienza accumulati e non depositati e il vostro moltiplicatore Heat. Fortunatamente, verrà considerato danno critico tutta quella porzione della barra d’integrità che si trova sotto la metà. Per poter riparare un danno di notte dovrete passare attraverso un distributore: quando giocherete in quel periodo del gioco potrete riparare il veicolo solamente tre volte, dunque usate con saggezza questa stazione. Dunque, non vi resta altro che danneggiare la vostra auto correndo di notte, fino a raggiungere oltre la metà della barra della salute, passare attraverso un distributore e riparare la vostra auto dai danni critici, così da sbloccare anche questo trofeo.

Artista di strada[ ]

Colleziona tutta la street art.

Sempre girovagando per il mondo di gioco troverete delle street art, dei graffiti ad hoc che vi sbloccheranno anche delle decalcomanie extra con cui personalizzare il vostor bolide. Per sbloccarne una dovrete guidare accanto e premere per collezionare tale street art. Vi sono 130 street art sparse per il mondo di gioco e a seguire troverete un video che vi mostrerà come trovarli tutti. Una volta che avrete completato l’opera, sbloccherete il suddetto trofeo.

Most Wanted[ ]

Vinci una gara Allerta elevata 5 e torna al sicuro in garage.

Quando raggiungerete il grado Heat 3 o 5 nel mondo di notte, sbloccherete le gare Allerta elevata. Queste gare saranno disponibili con il livello della vostra vettura ed avranno ricompense come gare normali. Ciò che dovrete fare per ottenere questo trofeo è quello di vincere una gara Allerta elevata 5 (quindi raggiungete prima il grado Heat 5), una volta terminata la gara, tornate subito in garage così da non rischiare di essere catturati dalla polizia, in questo modo otterrete il suddetto trofeo.

Salti di gioia[ ]

Completa tutti i salti in lungo.

I salti in lungo sono un’altra categoria delle attività open world, in cui ci sono delle rampe da cui eseguire un salto raggiungendo una determinata distanza. Ve ne sono 40 in totale e anche qui consigliamo sin da subito di puntare alle 3 stelle per l’ottenimento del platino. Ma per ottenere questo trofeo vi basterà completare tutti i salti in lungo ottenendo il traguardo minimo, ossia una stella. A seguire troverete un video che vi mostrerà sia come trovarli che come ottenere le fatidiche tre stelle, una volta che avrete completato tutti i salti otterrete anche questo trofeo.

La derapata è uno stile di vita[ ]

Vinci una gara con ricambi che ottimizzano al massimo la derapata.

Per ottenere questo trofeo, dovrete innanzitutto equipaggiare tutti ricambi che ottimizzano la derapata del vostro bolide. Per capire se state personalizzando in modo giusto le performance della vostra auto, controllate il grafico suddiviso nelle sezioni Derapata, Fuori strada, Corsa, Strada, il puntino dovrà rivolgersi tutto a destra in questo caso. Per ottimizzare la derapata avrete bisogno di ricambi come sospensioni, differenziale, volante di alto livello, se non di livello molto alto. Una volta che sarete sicuri di aver ottimizzato al massimo la derapata, avviate una gara e vincetela, così da ottenere anche questo trofeo.

Dove andiamo noi non ci servono strade[ ]

Vinci una gara con ricambi che ottimizzano al massimo la trazione fuoristrada.

Anche qui, come per la derapata, dovrete portare il puntino del grafico rivolto tutto in alto esclusivamente per la categoria fuoristrada. Equipaggiate sul vostro bolide dei pezzi che ottimizzino soprattutto questa categoria, una volta fatto vincete una gara qualsiasi con tale ottimizzazione per ottenere questo trofeo.

Componenti roventi[ ]

Vinci una gara con ricambi che ottimizzano al massimo la trazione su strada.

Anche qui, come per la derapata e fuoristrada, dovrete ottimizzare al massimo la vostra vettura sulla categoria trazione su strada. Per farlo dovrete equipaggiare unicamente i migliori pezzi che vadano ad influenzare positivamente su questa categoria, ma potrete comunque controllare l’apposito grafico per verificare se ciò che state inserendo vada bene. Una volta che avrete ottimizzato al massimo questa categoria sul vostro bolide, vincete una gara qualsiasi, così da ottenere anche questa coppa.

Professione pilota[ ]

Vinci una gara con ricambi che ottimizzano al massimo la corsa.

Anche qui, come per la derapata, fuoristrada e trazione su strada, dovrete ottimizzare la vostra vettura sulla categoria corsa. Per farlo dovrete equipaggiare unicamente i migliori pezzi che vadano ad influenzare positivamente su questa categoria, ma potrete comunque controllare l’apposito grafico per verificare se ciò che state inserendo vada bene. Una volta che avrete ottimizzato al massimo questa categoria sul vostro bolide, vincete una gara qualsiasi, così da ottenere anche questo obiettivo.

Fare strada[ ]

Raggiungi il livello REP 2.

Vedi il trofeo d’argento “Ho tanta fama“.

Di’ cheese[ ]

Completa tutti gli autovelox.

Gli autovelox sono un’altra delle attività del mondo di gioco di Need for Speed Heat. Ve ne sono 45 in totale sparsi nella mappa e anche qui, ai fini del platino, dovrete ottenere le tre stelle, seppur per l’ottenimento di questo trofeo vi basterà completare tutti gli autovelox. A seguire troverete un video che vi mostrerà dove trovare tutti gli autovelox ed ottenere le tre stelle, così da sbloccare anche questa coppa.

Si cambia[ ]

Vinci una gara in un veicolo a cui è stato cambiato il motore.

Il cambio del motore può essere eseguito normalmente nel garage nel menù Performance premendo il tasto . Tale operazione, la quale potrà essere effettuata nel momento in cui si raggiunge un certo livello di reputazione e spendendo una grande quantità di denaro, permette di cambiare direttamente tutti i pezzi della vostra vettura con dei nuovi e possibilmente più potenti. Una volta che avrete acquistato questo motore ed installato sul vostro bolide, tutto ciò che vi rimarrà da fare è vincere una gara qualsiasi, portandovi a casa anche questo trofeo.

Senti come romba[ ]

Vinci una gara in un veicolo con il suono dello scarico modificato.

Trofeo molto semplice, sempre durante la personalizzazione estetica della vostra auto nel garage, vi è un ultima voce tutto a destra la quale vi permetterà di modificare il suono dello scarico. Questo potrà essere modificato impostando alcuni parametri, una volta fatto, scendete nuovamente in pista e vincete la gara, così da sbloccare anche questa coppa.

Trofei d’argento

Mercer di contrabbando

Completa il capitolo 4.

Trofeo legato alla storia, impossibile mancarlo.

Nemico pubblico

Neutralizza 100 veicoli della polizia.

Mentre gareggerete di notte, troverete una grande presenza della polizia in tutta Palm City. Man mano che il vostro moltiplicatore Heat aumenterà, il numero e l’aggressività delle volanti aumenterà ma a quanto pare, utilizzando rampe per i salti in lungo o cartelli pubblicitari pare mettere fuorigioco la polizia. Un metodo piuttosto semplice per farmare i 100 veicoli della polizia è quello di recarsi nell’area sud-ovest di Port Murphy e raggiungere un allerta di grado 3 o 4, così da avere più volanti della polizia all’inseguimento. Sfruttate la rampa della zona per neutralizzare le volanti più lente le quali, non riusciranno ad inseguirvi oltre il salto cadendo di sotto. Sfruttate questa debolezza fino a neutralizzare le 100 volanti richieste, così da sbloccare anche questa coppa.

Guida in stato di brillantezza

Ottieni 3 stelle per tutte le attività del gioco.

In Need for Speed Heat vi sono 3 tipi di attività: autovelox, salti in lungo e zone di derapata. In ognuna di queste e in tutte le loro iterazioni, dovrete ottenere la bellezza di tre stelle, ossia il miglior punteggio possibile. Per scovare ogni attività e per ottenere le tre stelle richieste dal trofeo, consultate i seguenti trofei: “Dì cheese“, “Salti di gioia” e “Allo sbando“. Una volta che avrete ottenuto le tre stelle in tutte le attività del gioco, sbloccherete il suddetto trofeo.

Prova a prendermi

Sfuggi a 100 inseguimenti della polizia.

Qui invece dovrete assolutamente fare il contrario rispetto al trofeo d’argento “Nemico pubblico“. Anziché eliminare le volanti, dovrete sfuggire all’inseguimento, il che si consiglia di mantenere il livello di allerta basso. Per sfuggire dalla polizia vi basterà uscire dalla loro vista, spesso e volentieri segnalata sulla mappa di gioco con un cerchio rosso. Potrete tranquillamente farmare i 100 inseguimenti a Port Murphy, sfruttando sempre la zona del trofeo “Nemico Pubblico“. Evitate di raggiungere un livello di allerta troppo alto poiché subentrerà l’elicottero, il quale non vi mollerà tanto facilmente. Una volta che sarete sfuggiti ai 100 inseguimenti della polizia, otterrete anche questo trofeo.

L’unione fa la forza

Completa 25 eventi online con altri giocatori.

In Need for Speed Heat è possibile giocare gli eventi anche in compagnia di altri giocatori. E’ possibile invitare o partecipare, ma fortunatamente per l’ottenimento di questo trofeo, non è necessario che il o i giocatori invitati completi l’evento, l’importante è che in qualche modo partecipino. Dunque, vi basterà soltanto che qualche altro giocatore partecipi all’evento online e di conseguenza, non dovrete fare altro che completarne almeno 25 per l’ottenimento di questo trofeo.

Tutti per uno

Raggiungi il livello Crew massimo con la tua Crew.

Le crew sono gruppi di giocatori i quali contribuiscono nell’aumento della reputazione che a sua volta, garantirà dei bonus a seconda del livello raggiunto dalla suddetta. All’inizio verrete messi in una crew casuale con altri giocatori, ma potrete comunque cambiare ed optare per una di livello più alto. Dunque, anziché sforzarvi troppo nel portare una crew al livello di reputazione 50 (il massimo), potrete entrare in una che si trovi già al livello massimo, così da ottenere in un battibaleno anche questo trofeo.

Ho tanta fama

Raggiungi il livello REP 50.

Col normale proseguimento della storia avrete modo di raggiungere già un certo livello di reputazione, ma comunque, potrete accumulare punti esperienza solamente gareggiando di notte. Da qui, i punti esperienza accumulati potranno essere incrementati a seconda del livello allerta raggiunto una volta che sarete rientrati al vostro garage. Per vedere un metodo di farming del livello Reputazione vi rimandiamo al trofeo d’oro “Prendi e porta a casa“, una volta che avrete raggiunto il grado 50 sbloccherete anche questo trofeo.

Intorno al mondo

Vinci l’evento Discovery.

L’evento Discovery è uno degli eventi finali che sbloccherete nel gioco. Una volta che avrete raggiunto il livello reputazione 50, avrete accesso a questo evento disponibile solamente di notte, la quale, vi terrà impegnati in una combinazione di altri eventi Discovery A/B/C. Si terrà in una gara sprint dove dovrete percorrere l’intera mappa di gioco. Per questo evento inoltre, avrete bisogno di una vettura di potenza 400 o più, dunque è consigliata una delle super car acquistabili verso la fine. Una volta che vi sarete attrezzati con un bolide di potenza 400+, affrontate l’evento Discovery e una volta che l’avrete vinto, sbloccherete anche questo trofeo.

Trofei d’oro

Che numeri!

Vinci una gara con un’auto con valore performance 400+.

Il valore performance 400+ è il massimo livello che una vettura può raggiungere in Need for Speed Heat. Il metodo più rapido per raggiungere questo valore è utilizzare la Koeinigsegg Regera, che consigliamo di utilizzare per l’ottenimento di altri trofei. Ora, una volta che avete finalmente costruito il vostro bolido da 400+, non vi resta che affrontare una gara e vincerla, ottenendo così anche questa coppa.

Prestazione stellare

Ottieni tutti gli elementi collezionabili e 3 stelle per tutte le attività.

Per ottenere questo trofeo dovrete innanzitutto trovare tutti i collezionabili (street art, fenicotteri e cartelloni pubblicitari) e ottenere le tre stelle per tutte le attività (vedi il trofeo d’argento “Guida in stato di brillantezza“). Per i collezionabili, vi rimandiamo ai trofei di bronzo “Artista di strada“, “Quote rosa” e “Ricchi sfondati” e una volta che avrete ottenuto le tre stelle in tutte le attività, sbloccherete anche questa coppa d’oro.

Prendi e porta a casa

Ottieni e deposita 1.000.000 di REP nel corso di una notte.

Correndo di notte, avrete modo di guadagnare REP, nonché l’esperienza che vi permette di avanzare di livello. Per ottenere questo trofeo, dovrete ottenere un totale di 1.000.000 di REP e depositarlo successivamente recandovi al rifugio. Per farlo, vi basterà raggiungere i fatidici 200.000 di REP ed avere un moltiplicatore 5x, così automaticamente avrete modo di depositare l’ammontare richiesto. Per arrivare dunque ai 200.000 REP, si consiglia il farming di eventi intorno al livello 35 i quali, danno come ricompensa dai 15.000 ai 20.000 punti, in questo modo, molto semplice tral’altro, potrete raggiungere la somma consigliata senza faticare troppo. Con 200.000 REP e un moltiplicatore 5x (dunque dovrete fare un po’ di casino) tornate al primo rifugio che capita e in questo modo, depositerete il milione di REP nel corso di una notte ottenendo così anche questa coppa.

Trofeo di Platino

Bisogno di velocità

Ottieni tutti i trofei.

Complimenti, siete i numeri 1 di Palm City!