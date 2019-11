Sony apre un nuovo studio in Malesia per supportare lo sviluppo di titoli su PS5

Sony Interactive Entertainment aprirà nel 2020 un nuovo studio di sviluppo in Malesia, per supportare la creazione di titoli dedicati sulla futura Playstation 5.

“Così facendo la Malesia lavorerà a stretto contatto con Sony Interactive Entertainment Worldwide per creare maggiori opportunità per l’industria ludica locale e regionale” così afferma YB Gobind Singh Deo, Ministro della Comunicazione e dei Multimedia in Malesia. “Insieme [alla Sony] lavoreremo per elevare i talenti creativi in Malesia e stabilire una partnership con i nostri talenti creativi locali. Questo per garantire il sostegno alla crescita accelerata dell’industria del nostro paese”.

Lo studio in Malesia sarà il primo ad essere aperto nel Sud-Est Asiatico, e i suoi sforzi contribuiranno al lavoro di Naughty Dog, Guerrilla Games, Media Molecule e alla new-entry nelle file del colosso giapponese, Insomniac Games.

“La Malesia ha tutti i criteri giusti per diventare il luogo di investimento favorito per gli sviluppatori internazionali di videogame” asserisce YB Datuk Darrel Leiking, Ministro del Commercio Internazionale e dell’Industria malesiano. “Il nostro florido ecosistema di programmazione e il nostro talento di livello mondiale hanno attirato oltre sessanta studi di sviluppo di giochi da tutto il mondo e non vediamo l’ora che ce ne siano altri in futuro”.

Jim Ryan, CEO di Sony Playstation, intenzionato a supportare al miglior modo il passaggio generazionale daPlaystation 4 a Playstation 5, come potrete leggere in questo articolo, descrive così l’industria videoludica malesiana: “Il talento impressionante, un ecosistema di gioco vibrante e il sostegno del governo sono i motivi chiavi per cui abbiamo deciso di portare la nostra partnership con la Malesia ad un livello superiore”.

La Sony sta preparando la scacchiera per il futuro lancio di Playstation 5, ristrutturando l’organizzazione interna, come ricordiamo dall’annuncio di qualche giorno fa di nominare Hermen Hulst presidente dei Worldwide Studios e decidendo di ampliare le linee dei propri first party, annunciando che l’acquisto di Insomniac Studios sarà solo il primo di una lista più lunga. Attendiamo futuri sviluppi, nella speranza che l’economia e la politica italiana guardino al futuro prendendo esempio dalla Malesia e da molte altre nazioni adeguate tecnologicamente all’evolversi dell’ottava arte.