Shanghai e le novità a tema Riot Games

La scorsa settimana è stata significativa per l’industria degli Esports in Cina, in quanto il team FunPlus Phoenix (FPX) della League of Legends Pro League (LPL) ha vinto i Campionati mondiali del 2019 a Parigi.

Grandi novità a Shanghai, torri gemelle illuminate, nuova sede VSPN e patatine a tema FPX

In quanto giovane organizzazione di Esport fondata nel 2017, FPX è ora la seconda squadra della regione a vincere il trofeo globale e ha anche vinto il rispetto di più organizzazioni di Esports cinesi, rispetto che ha già portato a nuove partnership con sponsor non endemici. Alla fine dei campionati del mondo, Riot Games ha rivelato che le finali del prossimo anno si terranno allo stadio di Shanghai, un luogo con una capienza di oltre 56.000 posti.

Tra le storie principali: OPPO illumina le torri gemelle Shanghai Harbor globali alte 248 metri (813 piedi) per FPX, Oishi ha rilasciato pacchetti di chip con marchio FPX, mentre SteelSeries e la piattaforma di streaming live Kuaishou hanno anche annunciato sponsorizzazioni con il team.

Nel frattempo, VSPN ha aperto la sua sede di Esports nell’arena di intrattenimento Xintiandi di Shanghai, Anker ha sponsorizzato il team CrossFire SV e Mars Media ha collaborato con il marchio di medicinali Voltaren per il Dota 2 Chengdu Major.

Il 7 novembre , il marchio di telefonia cinese OPPO ha fatto una campagna sui social media su Weibo, affermando che se il post fosse ricondiviso 100K volte, la società avrebbe illuminato le Torri gemelle del porto globale di Shanghai per incoraggiare FPX nel Grand League of Legends World Championship 2019 finale. Sono stati raggiunti i 100K ricondivisioni e il 9 novembre OPPO ha mantenuto la sua promessa e ha illuminato i grattacieli gemelli di 248 metri.

Questa è la prima volta che le torri gemelle del porto globale di Shanghai mettono in mostra un’organizzazione di Esport. OPPO è un partner globale di FPX ed è anche partner di Riot Games per tutti i suoi eventi internazionali. Dopo che FPX ha vinto il campionato, Nicolo Laurent, CEO di Riot Games , ha fatto un selfie con l’MVP del torneo, Gao “Tian” Tianyang, usando uno smartphone con marchio OPPO.

Raggiungere le grandi finali dei campionati mondiali di League of Legends ha anche portato a nuove opportunità di sponsorizzazione per FPX. Tra l’ 8 e il 9 novembre , il marchio hardware SteelSeries e la piattaforma di streaming live Kuaishou hanno firmato accordi con l’organizzazione. I loghi dei loro marchi erano presenti sulla maglia della squadra FPX e apparivano alla grande finale.

La vittoria di FPX nel torneo ha portato anche a una forte performance nel settore dell’e-commerce cinese. Il giorno dopo che il team ha vinto il campionato del mondo, la più grande vacanza commerciale della Cina, “Double 11“, è iniziata alle 12:00 del mattino l’11 novembre. Un’ora dopo che FPX ha sollevato il trofeo, Oishi , lo sponsor del chip FPX, ha rilasciato tre esclusive sapori a marchio di squadra nel suo negozio online. Secondo CNN Business , il Double 11 ha registrato un record di $ 38 miliardi nelle vendite di Alibaba .

I cinque giocatori della League of Legends di FPX presenti nel sacco di fiches si basano sul loro ruolo nel gioco. Ad esempio, il giocatore della giungla Tianyang e il medio Kim “Doinb” Tae-sang sono stati presenti nel chip “sapore extra piccante”.

A differenza delle precedenti squadre vincitrici del campionato del mondo come Invictus Gaming o T1 , che avevano una storia significativa prima di raggiungere il loro titolo, FPX è una giovane organizzazione di Esport. È stata fondata nel 2017 dall’ex designer di Riot Games Li Chun. FPX è attualmente sponsorizzato da OPPO, Oishi, le piattaforme di streaming live Huya e Kuaishou, la società di social media Bixin, Steelseries e il marchio di ristoranti cinesi Cool Fish.

Il 13 novembre , l’organizzatore di tornei cinesi e la società di produzione VSPN hanno ospitato una cerimonia per l’apertura della sede degli Esport nell’arena di Shanghai Xintiandi. Xintiandi è un ricco quartiere di negozi, ristoranti e divertimenti di Shanghai. Rappresentanti del governo di Shanghai Huangpu e dirigenti di VSPN e Tencent hanno partecipato alla cerimonia, tra cui Li Yuan, vicedirettore del distretto di Huangpu; Ying shuling, CEO di VSPN; e Zhang Yijia, presidente dell’Unione KPL.

La sede degli Esports VSPN a Xintiandi non sarà utilizzata solo per ospitare eventi di Esports, ma anche per il coinvolgimento dei fan e mostre d’arte. Inoltre, Teng Lingji, presidente di VSPN e Yijia, ha annunciato che la sede diventerà il luogo ufficiale per gli appassionati di Esport che guardano King Pro League (KPL) e Peacekeeper Elite League (PEL) di Tencent.