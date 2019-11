Lo streamer Soleil “Ewok” Wheeler passa a Mixer

La piattaforma di streaming Mixer di Microsoft ha siglato un accordo esclusivo con lo streamer Soleil “Ewok” Wheeler. Lo streamer Fortnite si è unito al FaZe Clan quest’estate e ha partecipato al torneo Pro-Am della Coppa del Mondo di Fortnite .

Anche Ewok passa a Mixer

Wheeler si unisce ai migliori streamer Tyler “Ninja” Blevins e Michael “Shroud” Grzesiek nel lasciare Twitch per Mixer.

Soleil “Ewok” Wheeler, uno streamer di 14 anni di Fortnite che ha firmato con FaZe Clan quest’estate durante la Coppa del Mondo di Fortnite , ha concordato un accordo di streaming esclusivo con la piattaforma Mixer di Microsoft .

Wheeler ha stuzzicato la notizia ieri sera con un breve video, con una versione più lunga pubblicata oggi che mostra il giocatore sordo che dipinge un logo Mixer su una parete. Il feed Twitter ufficiale di Mixer ora ha un banner “Welcome Ewok” in cima e ha condiviso il suo video con un tweet di benvenuto.

Fino ad ora, Wheeler ha trasmesso in streaming tramite la piattaforma rivale Twitch . L’età e la disabilità di Wheeler la rendono un’anomalia tra gli streamer di alto profilo e la sua ascesa alla popolarità è anche dovuta in parte allo streaming insieme a giocatori professionisti come Tyler “Ninja” Blevins e Benjamin “DrLupo” Lupo, insieme alla sua associazione con FaZe Clan.

Wheeler è l’ultimo streamer a lasciare Twitch per un accordo di esclusività altrove seguendo l’esempio di Blevins e Michael “Shroud” Grzesiek nel passaggio a Mixer, mentre Jack “CouRage” Dunlop ha recentemente firmato con YouTube .