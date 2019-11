Johanna Faries commissario per la Call of Duty League

La nuova Call of Duty League di Activision Blizzard inizierà a giocare a gennaio 2020, con 12 squadre geolocalizzate e un approccio in franchising ispirato alla propria Overwatch League .

Call of Duty League e il suo inizio

La stagione di debutto assegnerà oltre $ 6 milioni di dollari in premi dato che i team ospitano i fine settimana delle serie casalinghe nei rispettivi mercati nazionali.

È un grande cambiamento per lo sparatutto in prima persona di lunga durata, che ha giocato nel quadro della serie World of Call della Duty in franchising negli ultimi anni. Per guidare la trasformazione in uno sforzo su larga scala, Activision Blizzard ha coinvolto Johanna Faries, in precedenza vicepresidente dello sviluppo aziendale del club della NFL, a luglio per ricoprire il ruolo di Commissario per il Call of Duty .

Con tutti i 12 marchi del team rivelati ed il programma iniziale, quali sono le aspettative per il 2020?

Portare marchi

Ci sono molti volti familiari nel pool di franchising Call of Duty League, con 10 delle 12 squadre di proprietà di aziende che hanno anche un franchising di Overwatch League. Solo una società del mix non era già stata coinvolta nel mondo degli Esport prima di entrare in campionato.

Tra questi proprietari ci sono aziende che sono attive da anni nel Call of Duty professionale , tra cui Envy Gaming e OverActive Media ( Splyce ), e, in modo interessante, un paio di marchi che saranno familiari ai fan: Atlanta FaZe e OpTic Gaming Los Angeles . A differenza della Overwatch League, che non ha permesso alle squadre di mantenere il marchio della squadra esistente, c’è una certa flessibilità nel modello di Call of Duty League.

Faries, quando gli è stato chiesto di bilanciare l’interesse per marchi esistenti con quello per quelli nuovi, ha detto:

La nostra prima stagione mostrerà un grande equilibrio di organizzazioni che sono state fondamentali nella scena degli Esport di Call of Duty per molti anni, così come nuove organizzazioni che provengono da sport e intrattenimento tradizionali. Dal lato endemico, adoriamo avere partner endemici come Envy a Dallas, Luminosity a Seattle, OpTic a Los Angeles, Splyce a Toronto e Hector Rodriguez co-leader a Chicago con NRG. Allo stesso tempo, le altre nostre organizzazioni di team sono leader a pieno titolo in più settori. È la potente combinazione di competenze che ha creato un gruppo di proprietà di livello mondiale per la stagione inaugurale della Call of Duty League.

Lezioni dalla NFL

Faries ha trascorso quasi 12 anni con la National Football League, passando da coordinatrice di innovazione e sviluppo del business al vicepresidente della strategia di marketing e dello sviluppo dei fan, e infine vicepresidente dello sviluppo del business dei club poco prima della sua partenza. Ha detto che la sua esperienza con la NFL ha aiutato a formare la struttura della Call of Duty League, ma che alla fine si tratta di un tipo di impresa molto diversa.

Esistono diverse intuizioni e somiglianze strutturali negli sport tradizionali che hanno contribuito a informare su come abbiamo progettato un modello di franchising basato sulla città per Call of Duty League. La capacità di attingere dal mio tempo alla NFL è un punto di riferimento estremamente utile. Detto questo, c’è qualcosa di totalmente nuovo che sta accadendo qui con Call of Duty League e in che modo Activision Blizzard sta tentando di fare ondate negli sport più in generale. È stato davvero fantastico lavorare con le persone incredibili di questa azienda per offrire una visione per l’intrattenimento competitivo che non è mai stata realizzata prima. Trasformare il vecchio sistema Call of Duty professionale più fluido e aperto in una lega in franchising con squadre fisse e nuovi marchi è un’impresa significativa. Faries ha affermato che lei e il suo team hanno il vantaggio non solo del successo del marchio Call of Duty come franchising di giochi su cui basarsi, ma anche dell’esperienza di Activision Blizzard che ha creato la Overwatch League strutturalmente simile. Call of Duty occupa un posto unico e culturalmente rilevante nel settore dei giochi, dell’intrattenimento e della cultura pop. Questo è un grande vantaggio per noi quando lanciamo la nuova lega. Siamo anche stati in grado di imparare rapidamente dai nostri amici di Overwatch League su ciò che ha funzionato nei suoi primi anni, che cosa è stata una sfida e come possiamo applicare tali approfondimenti alla nostra strategia in futuro.

È quasi qui

Con partner importanti, investimenti significativi e una grande spinta geografica, c’è molto da fare sulla Call of Duty League. Anche così, Faries ha detto che è solo l’inizio, e crede che abbiano messo insieme i partner e lo staff giusti per dare vita alla lega e continuare a costruire su di essa.