Path of Exile: una versione mobile sta venendo sperimentata

Sono giorni di grandi novità, questi, per gli appassionati del mondo di Path of Exile. L’annuale ExileCon, infatti, sta facendo scrosciare una pioggia di annunci sui futuri progetti di Grinding Gears per il loro massiccio titolo RPG, tra cui aggiornamenti, espansioni e migliorie. Recentemente abbiamo ricevuto un trailer per Path of Exile 2, il quasi-sequel del gioco, e per la lega temporanea Metamorph, che consentirà di creare e sconfiggere boss personalizzati. La notizia trapelata nelle ultime ore, invece, riguarda la versione mobile dell’opera, che finalmente è in lavorazione.

Grinding Gears ha annunciato che è iniziato lo sviluppo di Path of Exile per dispositivi portatili, mostrando anche un trailer. Il video rivela che la produzione è ancora in piena fase di sperimentazione, e ci consente di dare un’occhiata ad alcuni prototipi di gameplay in pre-alpha. Il team ha svelato che al momento non ci sono ancora piani ben precisi, e che per poter procedere in futuro ci sarà bisogno del contributo e del feedback di tutti. Per quanto riguarda le microtransazioni, non c’è da preoccuparsi: saranno limitate ad alcuni acquisti “onesti” e non sarà presente alcuna meccanica pay-to-win.