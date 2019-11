Joker: online l’intero script del già cult movie!

Mentre nelle sale Joker ha superato l’incasso mondiale di 1 miliardo di dollari, confermandosi ed entrando nel Guinnes World Records come il film R-Rated più remunerativo di tutti i tempi, è stato reso accessibile a chiunque voglia lo script dell’intero film, partorito dal regista Todd Phillips e Scott Silver.

La sceneggiatura apre con un iconico: JOKER – AN ORIGIN. E un disclaimer, un avvertimento ai lettori a seguire. Un’invocazione che possa smentire ogni idea precostruita sul film ed evocare quella che sarà (ed è stata) l’identità di questo Joker. Crediamo che nessuna parola possa esprimere meglio il concetto come quelle usate dai due sceneggiatori.

Questa storia prende posto nel proprio universo. Non ha connessioni con alcuno dei film DC che sono usciti prima. Noi lo vediamo come un film classico della Warner Bros. Coraggioso, intimo e stranamente divertente, i personaggi vivino in un mondo reale e la posta in gioco [per ognuno, ndt] è personale. Anche se non viene mai menzionato nel film, questa storia prende posto nel passato. Chiamiamolo 1981. È un tempo travagliato. Il tasso di criminalità a Gotham è ai vertici storici. Un colpo alle nettezza urbana ha paralizzato la città nelle passate sei settimane. E la divisione tra “benestanti” e “nullatenenti” è palpabile. I sogni sono irraggiungibili, colando nella delusione. TP/SS