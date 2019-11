PM Studios presenta la tavola rotonda “Videogames, Capitalismo e Alta Cultura”

PM Studios, società che opera nel settore del software interattivo d’intrattenimento, educativo, storico-ricostruttivo e multimediale, ha annunciato oggi la tavola rotonda “Videogames, Capitalismo e Alta Cultura”, incontro che si terrà a Bari il 17 dicembre 2019 dalle 10 alle 18.

La manifestazione di quest’anno, che punta a replicare il successo di quella del 2018, sarà legata al progetto multidisciplinare “Videogames e Alta Cultura”, che continua così il suo percorso avviato quest’anno in numerose manifestazioni a livello nazionale ed europeo, tra cui StraniMondi di Milano e la passata edizione della devcom di Colonia, la conferenza per sviluppatori realizzata nei padiglioni della Koelnmesse, che nello stesso periodo ospita anche Gamescom, la più grande fiera europea dedicata all’entertainment videoludico. Scopo dell’incontro è quello di evidenziare la necessità, per il videogioco e l’industria, di stabilire connessioni multidisciplinari, nell’ambito di un mondo sempre più connesso e interessato al medium ludico. Il mercato mondiale, fatto di oltre 2 miliardi di giocatori e 130 miliardi di fatturato nel 2018 (che dovrebbero crescere ad oltre 300 milioni nel 2025), è sempre più legato a doppio filo alle istituzioni, ed eventi come questo rispondono proprio alla necessità di una complessa discussione sul settore, che possa coinvolgere enti di sempre maggiore importanza.

L’incontro sarà supportato da numerosi partner istituzionali e privati, fra cui Devcom, CNR-Itb (Istituto di Tecnologie Biomediche – Consiglio Nazionale delle Ricerche), Regione Puglia, Apulia Film Commission, Comune di Bari – Assessorato alla Cultura e Turismo, Laboratorio Innovazione e Impresa del Dipartimento di Economia e Finanza dell’Università di Bari, Centro Studi Democrazie Digitali (Curatori del rapporto Infosfera), Museo VIGAMUS, AESVI, TuoMuseo, StraniMondi, Associazione del Centro Studi Normanno-Svevi. Tutti i contenuti oggetto della discussione verranno poi pubblicati online sul sito ufficiale del progetto multidisciplinare “Videogiochi e Alta Cultura”. La locandina ufficiale della tavola rotonda, che sarà aperta anche alle domande dal pubblico, è visibile qui in basso insieme all’elenco completo dei relatori.