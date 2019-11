Stephen King è diventato ufficialmente un Funko Pop

Stephen King, prolifico e noto scrittore horror, nel mondo dell’intrattenimento è sempre al centro dell’attenzione: molti dei suoi libri, infatti, sono stati adattati recentemente per il grande schermo come Doctor Sleep o It Capitolo 2 (qui trovate la nostra recensione), per fare gli esempi più freschi.

Stephen King in formato tascabile

Non deve quindi stupire che sono stati annunciati (dalla pagina ufficiale Twitter dell’azienda) due pupazzetti sella serie Funko Pop! con le sue fattezze. Nonostante molti film tratti dai romanzi che ha realizzato erano già apparsi in formato tascabile, è arrivato il momento anche per il celebre autore. Vi lasciamo al post in questione, in maniera tale che possiate ammirare le due versioni di King, tra le quali una è in versione limitata.