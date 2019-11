Cina, Giappone e Corea del Sud ospiteranno i tornei di Rainbow Six

La scorsa settimana, l’industria degli Esport in Cina è entrata ufficialmente nel suo 17 ° anno da quando è diventata uno sport ufficialmente riconosciuto in Cina. Anche la scorsa settimana, le federazioni governative della Cina, del Giappone e della Corea del Sud hanno compiuto un passo importante per migliorare lo sviluppo delle squadre nazionali di Esport in Asia.

Tra le storie principali: Cina, Giappone e Corea del Sud ospiteranno tornei di Esport a partire dal 2020, con la prima città ospitante in Corea del Sud; Tencent e Ubisoft hanno annunciato che stanno aspettando che il governo cinese rilasci l’approvazione del gioco per Rainbow Six Siege ; l’evento All-Star di LPL includerà premi per la migliore partnership commerciale e sede del 2019; Alibaba Sports ha firmato un accordo di streaming cinese esclusivo con Douyu per WESG; l’organizzazione di Esports EHOME ha firmato un accordo di sponsorizzazione con la società di scommesse TLCBET; e il Team Aster hanno firmato un accordo di streaming a lungo termine con Huya.

Cina, Giappone e Corea del Sud ospiteranno i tornei di esportazione a partire dal 2020

Il 15 novembre , la Korea Esports Association (KeSPA), la China Culture & Entertainment Industry Association (CCEA) e la Japan Esports Union (JeSU) hanno firmato un accordo di partenariato al 12 ° Forum trilaterale sui contenuti culturali culturali, pubblicando congiuntamente una dichiarazione che i tre paesi ospiteranno tornei di Esport nel 2020 e che la prima città ospitante sarà in Corea del Sud.

Il forum è stato ospitato dal Ministero della Cultura e del Turismo della Repubblica popolare cinese; Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo, Repubblica di Corea (MCST); e il Ministero dell’economia, del commercio e dell’industria giapponese. Il forum trilaterale sull’industria dei contenuti culturali è una piattaforma vitale per i tre paesi per discutere di partenariati nel settore culturale.

Secondo CCTV, l’emittente statale cinese, il torneo sarà caratterizzato solo da squadre nazionali. L’obiettivo dell’accordo di partenariato è quello di creare uno standard riconosciuto per i tornei di Esport per i tre paesi e migliorare lo sviluppo degli Esport in Asia.

Nel 2018 Jakarta Asian Games Esports è stato presentato come un evento sportivo dimostrativo. Per questo evento, Cina, Giappone e Corea del Sud hanno reclutato ognuna le proprie squadre nazionali, vincendo un totale di quattro medaglie d’oro e due medaglie d’argento. Sei Esports titoli sono stati illustrati in caso: League of Legends , Arena di Valor , Clash Royale , Pietra del Focolare , Starcraft II , e Pro Evolution Soccer .

Tencent e Ubisoft distribuiranno Rainbow Six: Siege in China, in attesa di approvazione

Il 17 novembre , Francois-Xavier Deniele, direttore delle esportazioni EMEA di Ubisoft, ha dichiarato che Ubisoft sta attualmente lavorando con Tencent Games per distribuire Rainbow Six: Siege in Cina. Entrambi gli editori di giochi stanno ancora aspettando che il gioco riceva l’approvazione per il rilascio da parte del governo cinese.

Citato nella pubblicazione cinese Global Times, Daniele ha dichiarato:

Stiamo lavorando proprio ora con il nostro partner Tencent per pubblicare il gioco in Cina. Stiamo aspettando l’approvazione del governo in questo momento e speriamo di risolverlo.

Nel 2018, Ubisoft ha ricevuto un significativo feedback negativo e critiche dalla comunità di Rainbow Six dopo che è stato rivelato che avrebbe rimosso teschi, minigiochi in stile gioco d’azzardo e alcuni effetti sul sangue per ricevere l’approvazione del gioco in Cina. Questi cambiamenti furono infine aggiunti nel gioco da Ubisoft.

Dobbiamo stare attenti a non distruggere tutto ciò che stiamo facendo con Rainbow Six: Siege lungo il percorso [per portare il gioco in Cina], quindi molti dei nostri lavori in questo momento stanno lavorando su come raggiungere il mercato cinese nella scena, non solo per il gioco, ma anche nei nostri piani di Esport.

Primo evento LPL All-Star alla cerimonia di premiazione

Il 19 novembre , TJ Sports ha annunciato l’elenco dei nominati per la cerimonia di premiazione della League of Legends Pro League (LPL) 2019 . L’evento farà parte dell’evento All-Star LPL di quest’anno a Hainan, in Cina.

Secondo l’elenco, la cerimonia di premiazione non riconoscerà solo i migliori giocatori e squadre, ma anche le migliori partnership commerciali e sedi di casa.

Le nomination per le migliori partnership commerciali di LPL 2019 sono: Bilibili Gaming (BLG) e il marchio di caffè Tongyi Yaha Coffee; Royal Never Give-Up (RNG) e il marchio lattiero-caseario Yili Guliduo; e Invictus Gaming (IG) e il marchio automobilistico Chevrolet .

Per il premio come migliore sede, TJ Sports ha nominato RNG a Pechino, LGD Gaming a Hangzhou e Team WE a Xi’an.

Va notato che LPL è l’unica regione in League of Legends in cui le squadre giocano fuori dai mercati di casa. Al momento della stesura di questo documento, sei squadre LPL hanno già costruito sedi di casa in cinque città. Anche l’organizzazione degli sport Victory 5 ed Edward Gaming stanno pianificando di sviluppare i propri locali in Cina.

Altre notizie commerciali sull’esport: