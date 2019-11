Tiny Money: Dor Ban ci parla del gioco in stop motion

In occasione dei Gamerome Awards della Gamerome 2019 sono stati premiati due titoli, che tra quelli presenti si sono distinti. Il primo è Try ‘n Cry degli italiani Crystalia Games, che ha vinto i premi di Best Artistic Achievement e Best of Showcase . Il secondo, che si è aggiudicato il premio come Best Technical Achievement, è proprio Tiny Money. Parliamo di un coraggiosissimo titolo indie che si ispira fortemente a Monkey Island ma anche a opere come Broken Sword. La peculiarità? Tiny Money è realizzato interamente in stop motion, cosa che ha stuzzicato non poco il nostro palato videoludico. Durante la Gamerome 2019 abbiamo avuto modo di intervistare Dor Ban, la mente dietro l’ambizioso progetto, e di scoprire interessanti retroscena sullo sviluppo del titolo.

Innanzitutto, congratulazioni per il premio di Best Technical Achievemnt! Puoi raccontarci qualcosa del tuo lavoro e del tuo studio? Parlaci del processo creativo dietro Tiny Money

Grazie davvero per il premio! Tutto è stato fatto a mano. Una delle cose che è cruciale per questo genere di cose è che devi programmare tutto prima, per evitare di fare del lavoro doppio. Questo perché non è una cosa digitale, anche se abbiamo usato il 3D per fare composizioni molto basilari. Questo è il modo in cui noi lavoriamo; abbiamo prodotto a mano i pupazzi modellando le figurine di plastica utilizzando una tecnica speciale che permette di colorare all’interno dello stampo stesso.

Quindi è un gioco interamente in stop motion. Hai avuto altre ispirazioni, magari da altri gioco o addirittura film?

The Neverhood è uno dei migliori giochi che abbia mai giocato. Si tratta di un adventure game fatto con la tecnica dello stop motion; per noi è stata un’importante fonte di ispirazione. Lo stile artistico non è realistico e non è certo dei migliori, ma d’altro canto è qualcosa di nuovo.

Ha uno stile unico nel suo genere.

Esatto, ha uno stile davvero particolare. Ci siamo impegnati per realizzare un gioco che sembrasse davvero in stop motion, altrimenti non avrebbe avuto senso scegliere per questa specifica direzione artistica.

Perché hai scelto l’industria del videogioco e non del cinema? Pensi che il concept dietro Tiny Money potrebbe sposarsi meglio con un gioco piuttosto che con un film?

Quando videogiochiamo investiamo molto più tempo che con un film, e ci sono anche molte altre emozioni: tu sei il personaggio che fa ciò che gli dici di fare. La tipologia di emozioni che possiamo far trasparire è completamente diverso, ci sentiamo responsabili per ciò che accade al protagonista. In giochi come questo, in cui le persone sono piccoli o grandi in base a quanto denaro hanno in banca, quando fai qualcosa e vedi che ha risvolti positivi per il personaggio ti senti anche più responsabile per lui.

La storia di Tiny Money è un concept interessante. Aumentare e diminuire le dimensioni del protagonista in base a quanto viene pagato ha alla base qualche messaggio sociale, magari legato alla diversità e alle condizioni lavorative di molte persone?

Beh, l’intera produzione è basata su un sentimento molto personale. Le persone con più soldi sono più visibili, mentre quelli che non ne hanno sono invisibili in questo mondo. Quando passiamo vicino a un senzatetto, neanche lo notiamo; ma persone importanti come politici sono più in vista, e le persone vogliono cercare di vivere quanto più vicini a loro. Credo che il concept di Tiny Money, in cui le persone sono più o meno grandi in base a quanto denaro hanno, rappresenti la vita reale.

Ma la realtà sta nel fatto che anche le persone più piccole hanno qualcosa da dire al mondo, vero?

Esattamente. Noi utenti siamo i piccoli e giochiamo con il personaggio più piccolo.

Cosa pensi di quello che è l’industria del videogioco nel tuo paese?

In realtà, abbiamo un’associazione, GameIS, che ci supporta davvero molto. Ma non ci sono solo loro: anche le community ci aiutano molto e abbiamo avuto tantissimi feedback incredibili. Io e un mio amico abbiamo lavorato su questo progetto personale imparando nozioni sull’animazione in una scuola che tratta di produzioni cinematografiche. Quindi quando abbiamo iniziato a lavorare su Tiny Money eravamo un po’ come delle “strane creature che volevano fare un gioco”.