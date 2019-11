FIFA 20 Global Series presenta il nuovo torneo

Il più grande torneo di club del Sud America, CONMEBOL Libertadores, arriverà esclusivamente a FIFA 20 come aggiornamento gratuito dei contenuti nel marzo 2020. L’aggiornamento del contenuto avverrà su PlayStation 4, Xbox One e PC.

La Grand Final del torneo eLibertadores si svolgerà dal 7 all’8 marzo 2020, con un montepremi di $ 100.000 USD.

L‘ editore di franchising FIFA Electronics Arts ha annunciato che sta portando il più grande torneo di club del Sud America, CONMEBOL Libertadores, in esclusiva per FIFA 20 come aggiornamento di contenuti gratuito a marzo 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.

Juan Emilio Roa, Direttore commerciale di CONMEBOL, ha esposto:

Questa alleanza con EA, una delle più grandi società di videogiochi, è un grande passo avanti per la diffusione e l’immagine in tutto il mondo del calcio sudamericano. Grazie a questo accordo, i nostri tornei, club e giocatori avranno maggiore portata e riconoscimento tra i tifosi che avranno un modo completamente nuovo di seguire i loro eroi.

Arriva la Grand Final del torneo eLibertadores

Il Brasile sta acquisendo slancio come mercato degli Esport sia all’interno che all’esterno dei giochi mentre il paese sudamericano continua a migliorare la sua infrastruttura di larghezza di banda. Numerosi nuovi cavi sottomarini che si collegano al paese creano maggiore larghezza di banda e hanno permesso ai brasiliani di giocare e consumare intrattenimento senza i picchi di ritardo che li tenevano in una situazione di svantaggio competitivo.

I giocatori possono competere utilizzando squadre provenienti da Uruguay, Perù, Paraguay, Ecuador e altri in diverse modalità di gioco come FIFA Ultimate Team, modalità Carriera, calcio d’inizio e una nuova modalità torneo CONMEBOL Libertadores.

La Grand Final del torneo eLibertadores vedrà i primi otto concorrenti di PlayStation 4 e Xbox One competere dal 7 all’8 marzo 2020 per la possibilità di guadagnare punti FIFA Global Series insieme a un montepremi di $ 100.000. Maggiori dettagli sul torneo e su come registrarsi saranno rivelati a dicembre.