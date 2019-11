League of Legends Worlds 2019 e la sua crescita di spettatori

League of Legends ha visto una crescita del 22% su base annua di Twitch e visualizzazioni di YouTube nella prima metà del 2019. Worlds 2019 ha registrato un aumento di anno in anno delle ore di ascolto e un numero medio di spettatori simultanei in tutte le fasi della competizione, con un aumento rispettivamente del 40% e del 44%.

Le semifinali e le partite del terzo posto della LEC hanno visto un aumento del 56% degli spettatori simultanei medi rispetto allo scorso anno e l’ACV della partita del terzo posto è cresciuto dell’85%.

Con la fine della stagione della League of Legends del 2019 e il completamento del suo campionato del mondo, Newzoo ha intrapreso un’analisi approfondita dei numeri di spettatori per il campionato del mondo della League of Legends e di ciò che ha alimentato la notevole crescita del campionato europeo della League of Legends (LEC ).

Il rilascio di Teamfight Tactics ha rafforzato un nucleo già forte del giocatore, ma presentava uno svantaggio

Newzoo si è rivolto al suo Game Tracker per PC, che ha dimostrato che dall’uscita di Teamfight Tactics c’è stato un costante aumento dei giocatori di League of Legends . I numeri mostrano che, non solo la nuova modalità di gioco del battitore automatico ha portato nuovi giocatori al client di League of Legends , ma che i giocatori che potrebbero aver rinunciato al gioco sono tornati a frotte.

Secondo il Game Streaming Tracker di Newzoo, League of Legends ha registrato una crescita del 22% su base annua degli spettatori di Twitch e YouTube nella prima metà del 2019. Tuttavia, il rilascio di TFT potrebbe aver ridotto il numero di spettatori di League of Legends , calando 2% dal terzo trimestre 2018 al terzo trimestre 2019.

Il campionato mondiale League of Legends 2019 vede ancora un altro salto nel pubblico

Mentre il gioco è in circolazione dal 2009, League of Legends è stato davvero un Esport con un campionato mondiale dal 2011, quando la finale di $ 100K $ si è svolta in Svezia. Quell’anno ha visto 1,6 milioni di spettatori totali guardare la trasmissione in streaming , mentre nel 2019 i record sono stati battuti.

Dal 2017 al 2019 c’è stata una crescita significativa nel pubblico di League of Legends sia su Twitch che su YouTube. Le ore di ascolto sono aumentate del 40%, mentre il numero medio di spettatori simultanei è aumentato del 44% in tutte le fasi dei playoff.

Newzoo in un comunicato:

Per mettere questo in prospettiva, la crescita del numero medio di spettatori simultanei (ACV) dall’edizione 2017 a 2018 è stata del 20%

Uno sguardo condensato ai numeri mostra la crescita di ACV da Worlds 2018 a Worlds 2019:

Finali: 60%

Fase a gironi: 51%

Semifinali: 41%

Quarti di finale: 30%

Ci sono una serie di altri fattori che potrebbero guidare la carica di spettatori. Il 2019 ha visto due squadre europee e una squadra americana fare le semifinali del campionato. Con meno squadre occidentali che hanno corso durante le fasi a gironi, Newzoo conclude che la crescita del 2019 è in realtà per lo più indipendente dalle squadre statunitensi ed europee che arrivano in finale.

Il rebranding LEC ha rinvigorito il pubblico di visualizzazione

Secondo il rapporto di Newzoo, il footprint degli Esports della League of Legends sta crescendo in tutta la regione. Nuove squadre e nuova identità di marchio per il campionato hanno lavorato nella sua capacità di suscitare un rinnovato interesse per il campionato. Il nuovo successo competitivo dei team europei potrebbe anche essere uno dei motivi per cui il numero di spettatori è cresciuto così.

Inoltre, la LEC ha recentemente ristrutturato il suo formato playoff, passando da un sistema in cui le prime due squadre di ciascuna fascia di torneo si assicurano automaticamente un posto in semifinale con le altre squadre in competizione per i punti rimanenti tramite una fascia di playoff standard a quanto segue:

Le squadre di finitura n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 ora giocano in una singola fascia di eliminazione.

Le prime due squadre si giocano a vicenda per un posto in finale. Questo è noto come Juggernaut Match.

Il perdente del Juggernaut Match gioca il vincitore della parentesi a eliminazione singola per il posto rimanente nella finale.

Maximillian Schmidt, responsabile delle operazioni della Lega di Riot Games per gli sport europei, nel rapporto Newzoo: ha dichiarato:

Gli obiettivi della LEC con il cambio formato sono stati quelli di amplificare l’importanza della stagione regolare. Volevamo anche creare play-off più entusiasmanti mettendo le due migliori squadre l’una contro l’altra e rendendo significative entrambe le partite del roadshow.

Newzoo continua dicendo che in quasi ogni campionato c’è, i playoff sono l’evento più importante e successivamente vedono un aumento del pubblico da quello della stagione regolare. Esistono numeri di spettatori simultanei (ACV) medi elevati per i playoff che di fatto comportano quote più elevate di ore guardate.

La realtà: diversi fattori influenzano il pubblico

Anche con l’affermazione di Newzoo secondo cui è possibile sostenere che i cambi di formato e le scelte di branding sono le principali forze trainanti nell’aumento del numero di spettatori, ritiene che ci siano anche altri fattori.

Questi sono i fattori includono:

Quando si svolgono le partite (i fine settimana in genere producono più spettatori).

Concorrenza con altri eventi in termini di tempi – sia gli Esport che i non Esport.

Se la partita è o meno un quarto, semifinale o finale e se la partita è o meno una serie “best of”.

La popolarità complessiva delle squadre che giocano.

Secondo il Game Streaming Tracker di Newzoo, il numero medio di spettatori simultanei (ACV) aumenta per partita nelle migliori partite, poiché la posta in gioco è più alta per ogni partita successiva.

Il formato conta. I numeri mostrano che trovare un formato che ha la possibilità di avere un numero maggiore di partite giocate è un modo prezioso per sfruttare un formato, in termini di spettatori.

Uno dei concetti alla base del cambiamento di Riot nel formato LEC è che garantisce almeno una serie aggiuntiva che si svolge tra le prime due squadre, mentre segue anche le possibili storie in stile perdente per quelle squadre che si arrampicano dalla sezione inferiore della staffa .

Tutto sommato, Newzoo ritiene che questi fattori possano contribuire a un aumento del pubblico e un maggiore coinvolgimento.

Newzoo, nel tentativo di identificare l’ACV delle partite che potrebbero essere state influenzate dal formato, ha utilizzato il canale Twitch di Riot Games ufficiale come punto di riferimento nel confronto tra gli spettatori per le semifinali e le partite del terzo posto sia per la LCS europea del 218 che per il 2019 LEC.

Ciò che è emerso è che la LEC aveva il 56% in più di ACV su base annua. Questo numero mostra che supera semplicemente la crescita della stagione regolare, che ha mostrato un aumento del 20% su base annua.

La partita Juggernaut a doppia eliminazione è composta da due lati, con uno che sembra superare l’altro. La partita di Juggernaut può vedere l’impegno attenuato dal fatto che si tratta di una partita di posta in gioco più bassa, visto che di solito si gioca tra le migliori squadre per mitigare quell’ammortizzazione.

Un altro avvertimento è che, poiché la partita del terzo posto è una battaglia per un posto in finale, quelle puntate aumentate dovrebbero rendere la partita più avvincente. Ora, la partita al terzo posto è garantita per includere una delle prime due squadre della stagione regolare. Secondo i numeri di Newzoo, questo ha aiutato l’ACV della partita del terzo posto della LEC a crescere dell’85% dal 2018 al 2019.

Nessuno può indicare nessuno per spiegare la crescita dell’ACV dopo il cambio di formato nella LEC. Newzoo afferma che: