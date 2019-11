The Witcher: Netflix rivela i titoli degli otto episodi

Ci siamo. La serie tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski e – in buona parte – dalla serie videoludica di CD Projekt Red sta arrivando sul piccolo schermo di Netflix. Recentemente sono stati annunciati i titoli di tutti gli episodi della prima stagione su Geralt di Rivia, il Macellaio di Blaviken.

Ecco in seguito la lista degli episodi. Lasceremo per motivi di adattamento non pervenuti il titolo originale dell’episodio, limitandoci a tradurre la breve sinossi d’ognuno.

Episodio 1, “The End’s Beginning”: Un mostro ucciso, un macellaio nominato. Episodio 2, “Four Marks”: I primi giorni di una strega. Episodio 3, “Betrayer Moon”: Un mangiante schizzinoso, una famiglia in vergogna. Episodio 4, “Of Banquets, Bastards and Burials”: La Legge della Sorpresa è come si ripaga. Episodio 5, “Bottled Appeties”: Un incontro fatale, un bardo è mutilato. Episodio 6, “Rare Species”: Caccia al drago. Episodio 7, “Before a Fall”: Un ritorno prima che il regno sia in fiamme. Episodio 8, “Much More”: La famiglia del Witcher, come ci piace dire.

Senza indugiare negli spoiler per chi non conoscesse i romanzi e i videogiochi, da questi titoli desumiamo di poter rivedere molto del folklore che lo strigo ci ha dato modo di conoscere negli anni. Yennefer, Ranuncolo, la Legge della Sorpresa che cambierà per sempre la vita del cacciatore di mostri; e poi il Drago, che siamo curiosi di vedere come sarà implementato (o saranno implementati), ricordando la sua apparizione in The Witcher 2 e in uno dei primi capitoli de Il Guardiano degli Innocenti. E quale regno sarà in fiamme? Novigrad? Vizima? Vicovaro?

Davvero, non siamo più nella pelle. Se pensate che otto episodi non siano abbastanza, Netflix ha annunciato la seconda stagione. Se non volete aspettare quello che sarà probabilmente un anno abbandonante per vedere la season 2, consigliamo i romanzi di Andrzej Sapkowski, che espandono il mondo già visto nella saga The Witcher interattiva in ogni direzione: una lettura che raccomandiamo fortemente (e Natale è un buon momento per farsi dei regali). L’uscita è prevista il 20 Dicembre 2019: magari con un po’ di fortuna questo Natale ci salveremo da Una Poltrona per Due…