Star Wars IX: J.J. Abrams ufficializza la presenza di un villain molto importante

J.J. Abrams, ma cosa fa? Quella che poteva essere una graditissima sorpresa, e poi un rumor inconsistente, si appresta a diventare ufficiale: il regista ci sta ufficializzando il ritorno dell’oscuro Imperatore Galattico, Palpatine, aka Darth Sidious. Ma non era stato lanciato in un reattore galattico e polverizzato in un’esplosione d’energia atomica? Vai a capire come funziona la Forza.

Il regista non ci vuole svelare come Palpatine sia tornato in vita – se lo è, in vita, soprattutto – ma rassicura i fan che sapere della sua esistenza non sarà uno spoiler che minerà il godimento del film. Egli spiega così.

Ebbene, quando vederete questo nono capitolo della storia, probabilmente la cosa più strana sarebbe stata se Palpatine non fosse tornato. Basta dare un’occhiata a cosa egli dica, chi è, quanto importante è, qual’è la storia -stranamente, la sua assenza totale nell’intera terza trilogia sarebbe stata cospiscua. Sarebbe stato troppo strano. Non sto dicendo che c’era una Bibbia da rispettare che avrebbe detto ogni passo da intraprendere. Ma quando io e Larry Kasdan abbiamo lavorato a Il Risveglio della Forza, non l’abbiamo fatto senza cognizione. Abbiamo guardato cosa era accaduto prima. Abbiamo scelto di raccontare una storia che tocchi specifici punti e temi e idee già viste prima, per cominciare una nuova storia. Ma abbiamo esaminato tutto quello che è successo prima per domandarci: dove sembra che stia andando?

Le sale di tutto il mondo suoneranno alla fanfara composta da John Williams un’altra volta il 19 Novembre 2019. Intanto, è stato svelato il minutaggio complessivo del film. E vi rimandiamo all’ultimo spot televisivo: una piccola pillola per placare l’acquolina in bocca.