Death Stranding: arriverà l’update per rendere il titolo più fruibile

Potete dire quel che volete a Kojima, ma su una cosa non transige: una pessima esperienza di gioco. Tutti i titoli firmati dal papà di Metal Gear Solid hanno sempre brillato per l’ottima fruibilità del gameplay. E quando questo non è accaduto Hideo Kojima è sempre corso ai ripari: citiamo, per chi non ricorderà, l’ammissione di colpa nell’aver usato la telecamera a volo d’uccello in Metal Gear Solid 3: Snake Eater, tipica della saga, e poi rimossa nella versione definitive dell’anno successivo Subsistance, dove venne introdotta una visuale libera in terza persona, più adatta all’esplorazione della giungla russa.

Quest’oggi sul suo profilo Twitter il game designer rivela l’intenzione di modellare alcuni spigolosità fastidiose presenti nel gioco con un’update in arrivo a Dicembre. L’aggiornamento aumenterà la dimensione delle scritte su schermo e ci permetterà di usare veicoli con più facilità.

Good news! We are working on another update to address the most common requests from players such as the ability to increase text size or dispose of individual vehicles.

The update is set for around mid-December. We appreciate all your thoughtful feedback!#DeathStranding pic.twitter.com/LFO0V7PWuT

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) November 27, 2019