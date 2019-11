Ryujehong si unisce ai Titani di Vancouver

Il giocatore di supporto veterano Ryu “Ryujehong” Je-hong, ex dinastia Seoul, si è unito ai Vancouver Titans, ha annunciato oggi il team della Overwatch League. Questo è l’ultimo di una serie di importanti cambiamenti nella squadra di Vancouver.

Ryujehong era un ex giocatore di Lunatic Hai prima che la squadra venisse conquistata dalla dinastia Seoul. Ha giocato con il supporto flessibile per la dinastia durante entrambe le stagioni della Overwatch League. Ha anche fatto parte del Team South Korea nelle competizioni di Coppa del Mondo Overwatch 2016 e 2017 . In precedenza in offseason, ha sorprendentemente annunciato la sua agenzia libera da Seoul.

