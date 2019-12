Civilization VI Switch: un bug fa crashare il gioco se non si dichiara guerra

Civilization VI sbarca su Nintendo Switch lo scorso mese, ma non tutto procede secondo i piani. C’è un crash che avviene sistematicamente quando ci si avvicina alla vittoria. Al momento la causa che fa crashare il gioco starebbe nella dichiarazione di vittoria. Spieghiamo meglio.

Il bug è corso agli onori della cronaca tramite un thread di Reddit, quando l’utenza ha cominciato a manifestare il malcontento: nel momento della vittoria (qualsiasi tipo) il gioco crasha. Ben presto però, come nella migliore tradizione del web, giocatori uniti hanno trovato dei modi per arginare il problema: sembrerebbe che dichiarando Guerra alla Civiltà (il giocatore) che sta per andare in crash il problema si manifesti meno frequente.

Speriamo una patch risolvi presto il problema.