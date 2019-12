PlayStation Now: ecco i nuovi giochi di dicembre 2019

Arrivano buone notizie da parte di Sony Interactive Entertainment, nel quale, l’azienda ha ufficialmente svelato i nuovi titoli che entreranno a far parte all’interno del catalogo di PlayStation Now, servizio cloud streaming. Oltre agli apprezzati God of War, Grand Theft Auto 5 e Uncharted 4, i giocatori potranno testare con mano PlayerUnknown’s Battlegrounds, battle royale targato Bluehole Studios.

Inoltre, non è finita qua, poiché a seguirlo troviamo anche F1 2019 e Wolfenstein The Old Blood. I videogiochi citati potranno essere scaricati in maniera completamente gratuita fino al 3 marzo, quindi avete molto tempo per poter effettuare dei download legati esclusivamente ai titoli sul PlayStation Now. Avete dato un’occhiata al nostro recente editoriale sulle 25 migliori esclusive del mondo PlayStation?