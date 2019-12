PlayStation: Grand Theft Auto V è il gioco più redditizio della storia

PlayStation ha festeggiato pochi giorni fa il suo venticinquesimo anniversario, ricevendo omaggi da tutto il mondo, tra cui anche da noi di GamesVillage. L’analista del gruppo NPD Mat Piscatella è intervenuto tramite il suo profilo Twitter per diramare alcuni dati relativi alle vendite in questi venticinque anni.

Secondo le sue affermazioni, il titolo che ha generato più introiti nella storia delle console di Sony Interactive Entertainment è stato Grand Theft Auto V, mentre l’esclusiva PlayStation che ha guadagnato più dollari americani è stata Marvel’s Spider-Man. Tra le altre curiosità diramate dall’analista, ci è stato riferito che PS4 ha generato le vendite di dollari più nella storia degli Stati Uniti per quanto riguarda le console Sony, mentre PS2 ha il numero più alto di unità vendute.

Congratulations to PlayStation on #25YearsOfPlay!!

Let's look at some best-selling products across all PlayStation platforms in the U.S. market as reported by The NPD Group.

To start… the highest dollar selling game on PlayStation platforms in history is Grand Theft Auto V!

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) December 3, 2019