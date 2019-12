Trials of Mana: il primo trailer sui personaggi mostra Angela e Duran

Square Enix ha rilasciato poco fa il primo trailer (di una serie di 3) relativo ai personaggi giocabili di Trials of Mana, remake del titolo uscito nel 1995 su Super Nintendo. Nello specifico vengono mostranti il giovane spadaccino Duran del regno di Valsena e la principessa Angela di Altena. Tra cutscene e gameplay, viene spiegato come sono iniziate le loro storie e come si intrecceranno durante le loro avventure nel mondo del Mana.

I prossimi trailer mostreranno i quattro eroi giocabili rimanenti: Hawkeye, Riesz, Kevin e Charlotte. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Trials of Mana sarà disponibile su PC (Steam), Playstation 4 e Nintendo Switch a partire dal 24 aprile 2020.