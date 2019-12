Onward: ecco gli inediti character posters del film animato

Onward (qui trovate l’ultimo trailer rilasciato) è la nuova pellicola animata della Pixar, diretta e scritta da Dan Scanlon (Ribelle: The Brave, Monsters University) che arriverà il prossimo anno nelle sale. La trama vede come protagonisti due fratelli, Ian e Barley Lightfoot, alla ricerca della magia del loro mondo.

Ieri, sul profilo ufficiale Twitter di Disney, sono state rivelate dei nuovi character poster, che mostrano, oltre agli eroi principali, anche gli altri personaggi del prodotto. Se siete interessati alle foto in questione, potete trovarle qui sotto, in calce alla nostra notizia.

Character posters for Disney & @Pixar’s Onward, including newly-announced cast Ali Wong, Lena Waithe, and Mel Rodriguez. ✨ Check back tomorrow to see the brand-new trailer for the film. pic.twitter.com/RCXFDNpiN3

— Disney (@Disney) December 16, 2019