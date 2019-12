Quella sporca dozzina: il regista di Suicide Squad è in trattativa per dirigere il remake

David Ayer, il regista di Suicide Squad, è in trattative per scrivere e dirigere il remake di Quella sporca dozzina, stando a The Hollywood Reporter. Il film sarà prodotto da Simon Kinberg, che ha diretto X-Men: Dark Phoenix e prodotto diversi altri film della serie X-Men. Il film originale è ambientato nel 1944, e si concentra su un gruppo di detenuti a cui viene offerta la libertà in cambio del completamento di una missione suicida dietro le linee nemiche in Germania. L’originale è diretto da Robert Aldrich (Quella sporca ultima meta) e interpretato da Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson e John Cassavetes (il famoso regista che ha ispirato, tra i molti, la cinematografia di Martin Scorsese).

Quella sporca dozzina fu una chiara ispirazione per la Suicide Squad di Ayer, che narra di un gruppo di detenuti e criminali in missione, per l’appunto, suicida. La nuova versione di Ayer del film lo trasporrà ai nostri giorni. E per la cronaca Suicide Squad sta anche ottenendo una sorta di reboot, chiamato The Suicide Squad, diretto dal regista dei Guardiani della Galassia James Gunn.