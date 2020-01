A Quiet Place 2: Cillian Murphy appare nel primo trailer dell’horror già cult

Paramount Pictures ha rivelato il primo full-leght trailer di A Quiete Place 2, confermando il ritorno del cast e delle atmosfere horror post-apocalittiche di una devastata America.

Il sequel riprenderà gli eventi dove erano stati lasciati nel primo mettendo in scena la lotta di una famiglia per sopravvivere in un mondo decimato da bestiali alienì. John Krasinski, regista e co-writer dell’originale, conferma il ruolo di regista e sceneggiatore, per il sequel di uno dell’horror inaspettato che raggiunse il 95% di voti positivi su Rotten Tomatoes. Si aggiungono al cast Cillian Murphy (Batman Begins, Peaky Blinders) e Djimon Hounsou (Captain Marvel).

A Quiet Place 2 arriverà nelle sale statunitensi il 20 Marzo 2020, mentre ancora non si hanno notizie sulla release italiana.