Nintendo Switch: per Mat Piscatella la console è un supplemento negli USA

Nintendo Switch è una delle console più vendute in tutto il mondo, ma non sappiamo cosa riserverà per lei il mercato quando arriveranno PlayStation 5 e Xbox Series X. Intanto, di recente Mat Piscatella del gruppo NPD è intervenuto tramite il suo profilo Twitter per parlare delle console di attuale generazione.

Basandosi su un sondaggio realizzato da Player Pulse, Piscatella ha affermato che il 40% dell’utenza degli Stati Uniti d’America è in possesso oltre di una Switch, anche di una PlayStation 4 o di una Xbox One. Questo fa della piattaforma di Nintendo una console supplemento, da affiancare alle altre due console. Tornando al discorso next-gen, per l’analista l’hardware della grande N non risentirà delle vendite delle altre due piattaforme, ma continuerà a piazzare molte unità nei vari mercati. Vi ricordiamo che presto potrebbe essere annunciato un nuovo Nintendo Direct!

According to our PlayerPulse surveys, over 40% of Switch owners in the US also own a PS4 and/or an Xbox One. Switch isn't a substitute to PS or Xbox, it's supplemental. I don't see next gen HW launches having a meaningful direct cannibalistic impact on Switch sales in '20. Shrug

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) January 2, 2020