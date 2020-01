Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, lo abbiamo provato su Switch

Nato come una sorta di pazzo crossover tra le serie di Shin Megami Tensei e Fire Emblem, Tokyo Mirage Sessions #FE era sempre rimasto fra i capisaldi della libreria Wii U più invidiati dai possessori di Nintendo Switch, per le sue peculiarità e per uno comparto artistico tutto matto. Recuperando qualcosa anche dai Persona, l’esperimento di Atlus si divideva tra uno stile ludico piuttosto classico e una caratterizzazione unica, legata alle dinamiche del mondo dell’intrattenimento giapponese, a sua volta reinterpretato in chiave JRPG, facendo leva su più di qualche stereotipo. Un titolo divisivo persino tra gli appassionati delle tre serie madri e per questo appartenente a una “nicchia nella nicchia”, che oggi torna su Switch in un’edizione definitiva, intitolata Tokyo Mirage Sessions #FE Encore. Si tratta di un pacchetto completo di tutti i DLC e anche di qualche altra intelligente aggiunta, con il quale Nintendo, in maniera lungimirante e anche un po’ furbetta, tenta di dargli il risalto che non è riuscito ad avere all’epoca e che, in parte, avrebbe meritato.

Idol wannabe

Tra qualche giorno avremo la possibilità di dirvi di più in merito e di raccontarvi tutto quanto per filo e per segno, ma dovete intanto sapere un paio di cose, a mo’ di premessa chiarificatrice. Se amate la cultura pop giapponese a 360 gradi (nello specifico gli aspetti più frivoli legati al mondo delle idol) e se al tempo stesso stravedete per i concept art degli artisti di Atlus al lavoro sui Persona, non avete bisogno di altro: molto probabilmente, se non avete mai posseduto un Wii U, siete di fronte al titolo che fa per voi.

La storia di Tokyo Mirage Sessions si incentra quasi completamente su una piccola azienda di intrattenimento con sede nella capitale del Giappone, la Fortuna Entertainment, nella quale ritroviamo i protagonisti dell’avventura: il liceale Itsuki Aoi, e i suoi amici Touma Akagi e Tsubasa Oribe, astri nascenti del mondo dello spettacolo. Incipit narrativo è la comparsa di strani fenomeni che fanno sprofondare il quartiere di Shibuya a Tokyo nell’oscurità e sono legati ai Mirage, entità il cui obiettivo è di appropriarsi della volontà di tutti gli esseri umani. I tre, dopo aver scoperto di poter diventare Mirage Master (e quindi di poter “liberare” e controllare le stesse entità per sfruttarle in battaglia), intraprendono una vera e propria battaglia per epurare il mondo e al contempo diventare dei veri performer conosciuti in ogni angolo del proprio paese. Detta così potrebbe anche suonare interessante, ma in realtà la narrativa di Tokyo Mirage Sessions #FE era ed è a tutt’oggi parecchio banale, raccontata tramite dialoghi interminabili (che più di una volta vi verrà voglia di saltare) e facendo ricorso a una quantità incommensurabile di cliché e di situazioni risolte in un certo modo “perché è così che funziona”.

Tolti i soliti problemucci a livello di racconto e caratterizzazione dei personaggi, che rimangono inalterati – anche nelle side quest svolte fra un capitolo della storia e l’altro – è in tutto il resto che quest’edizione Encore ha ricevuto una serie di piccoli aggiustamenti. A cominciare dal combat system, ma facciamo un piccolo ripasso. Si trattava, infatti, del più classico fra gli schemi utilizzati dai JRPG a turni, con qualche meccanica pensata per dare un po’ di brio e di profondità tattica all’azione, fra cui le Sessioni che compaiono anche nel titolo (che poi non erano null’altro che sinergie elementali – automatizzate – tra i poteri di ogni membro del gruppo). Di per sé il sistema non era male e riusciva a fondere con intelligenza la struttura di combattimento dei Persona con qualche minimo elemento mutuato dai Fire Emblem, non ultima la gestione strategica delle skill a disposizione di ogni personaggio, ferrato nell’uso di spade, archi, asce o magie di vari tipi. Alla lunga, però, il tutto correva il forte rischio di diventare stucchevole, anche per via dei lunghi caricamenti, dell’impossibilità di saltare diverse sequenze e delle animazioni di battaglia, piuttosto lente.

Nella riedizione per la console ibrida di Nintendo è stato introdotto qualche accorgimento volto a eliminare in larga parte i problemi di godibilità che affliggevano l’esperienza di gioco: i caricamenti – non solo tra uno scontro e l’altro, ma anche in generale – sono quasi dimezzati, mentre il party può ora beneficiare delle cosiddette “sessioni veloci”, attivabili o disattivabili in qualunque momento. Questo elemento consente di snellire parecchio le battaglie, pur non riuscendo, chiaramente, a eradicare il più grosso problema alla base dell’esperienza: il grinding.

Problemi (più o meno) risolti

Come per molti altri esponenti del suo genere, Tokyo Mirage Sessions #FE era un titolo piuttosto problematico sotto il profilo della ripetitività, che obbligava a fare e rifare le prime zone per acquisire esperienza e poter progredire più agevolmente nella storia. Un compito già di per sè non esattamente piacevole, accentuato dalla struttura dungeon crawler mutuata dagli Shin Megami Tensei, ma parzialmente arginato in seguito dall’introduzione di piccole “camere di farming” direttamente nel quartier generale della Fortuna Entertainment. Se all’epoca i possessori di Wii U dovettero pagare pressoché ogni contenuto aggiuntivo, non solo i costumi extra ma anche simili agevolazioni, l’edizione Encore include già di base ogni elemento all’interno del pacchetto, compreso uno speciale dungeon, assente nella versione Wii U, che racconta storie aggiuntive sui personaggi (seguendo un po’ la filosofia delle Appendici di Fire Emblem, ma senza la medesima profondità) e permette di ottenere tutti gli oggetti estetici a loro collegati.

Anche il Topic, lo strumento – simile a uno smartphone – con il quale Itsuki poteva interfacciarsi con i compagni, gestendo messaggi e side quest, è stato modificato: se nella versione Wii U poteva apparire sul secondo schermo del pad, su Switch è stato spostato su una serie di schermate in sovrimpressione, con una minimappa a schermo – disattivabile – consultabile durante l’esplorazione e che sostituisce quella integrata nel vecchio gamepad. In questo caso, chiaramente, si tratta di una modifica che non può essere considerata come migliorativa, ma bisogna ammettere che ci si fa presto l’abitudine.

A conti fatti, tolti i contenuti veri e propri, la riduzione dei caricamenti e le Quick Sessions di cui abbiamo accennato poc’anzi restano finora le uniche, grandi modifiche volte a migliorare la godibilità dell’esperienza. Si nota anche qualche leggero miglioramento tecnico, che, specie nei modelli e nei contorni, denota un aliasing meno accentuato. Il team avrebbe forse potuto osare un po’ di più per smussare certi angoli: difficile pretendere una traduzione completa in italiano, ma manca anche la possibilità di attivare i sottotitoli in inglese anche per le battaglie (il gioco è doppiato soltanto in giapponese), richiesta, formulata più volte dai fan nel corso degli anni, rimasta inascoltata. Per il resto, Tokyo Mirage Sessions #FE rimane esteticamente meraviglioso anche su Switch: pur non brillando tecnicamente, il titolo è un vero e proprio compendio dell’arte e della maestria degli artisti Atlus, e sembra esserne perfettamente consapevole, specchiandosi più volte in sé stesso.

Noi vi abbiamo avvisati e saremo ancor più chiari nel corso della recensione: Tokyo Mirage Sessions #FE non è un titolo per tutti, per via del suo particolarissimo contesto, quasi “mondano” e di più di qualche difetto sotto il profilo ludico, parzialmente risolto su Switch. Si tratta, però, di uno di quei – non troppi, in realtà – videogiochi in cui non serve mettersi a fare calcoli e a soppesare pregi e problematiche, quanto piuttosto chiedersi realmente se si è in grado di apprezzare i primi a tal punto da arrivare quasi ad annichilire i secondi: superato un simile scoglio valutativo, è difficile – per non dire impossibile – non immergersi a capofitto in quel mondo.