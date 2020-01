The Witcher 2: la showrunner inizia i lavori per la seconda stagione

Ovunque lo Strigo approdi è sempre successo. Mondo librario? Successo. Videogame? Successo. Serie tv? Successo. Donne? Ehm. E proprio su questa scia che la seconda stagione è già in via di sviluppo.

Come abbiamo potuto vedere da un tweet della showrunner Lauren S. Hissrich, le basi per il proseguimento delle avventure di Geralt di Netflix sono state gettate. “Lasciare la mia famiglia a Los Angeles continua ad essere la cosa più difficile che faccio. Ma sono qui. Di nuovo, con tutto il loro amore e il supporto che mi incoraggiano”. La parte finale del tweet non fabbisogna di traduzione.

Leaving my family in Los Angeles continues to be the hardest thing I do. But here I am. Doing it again, with all their love and support to back me up.

Onto #TheWitcher S2!

