Pokémon GO: introdotte le evoluzioni tramite scambio e nuovi mostriciattoli da Unima

Una delle meccaniche che da tanti anni è presente nei titoli principali della serie è ora approdata anche su Pokémon GO: le evoluzioni tramite scambio. Alcuni mostriciattoli, come Haunter, Kadabra, Graveler e Machoke, potranno ora essere passati ad altri allenatori per scatenarne l’evoluzione, evitando così la spesa in caramelle. È sicuramente un ottimo incentivo per gli allenatori, che adesso hanno un motivo in più per interagire e incontrarsi.

Allo stesso tempo, l’aggiornamento ha aggiunto al roster di Pokémon GO alcuni nuovi esemplari direttamente dalla regione di Unima: Roggenrola, Tympole, Dwebble, Trubbish, Karrablast, Joltik, Shelmet e altri ancora. Inoltre, Timburr potrà apparire nei raid ad una stella. Alcuni Pokémon potranno essere trovati solamente in certe aree del mondo, come Sigilyph (Egitto e Grecia) o Sawk (Europa, Asia e Australia). Datevi da fare se volete mantenere il Pokédex aggiornato con ogni mostriciattolo esistente! Ricordiamo oltretutto che quest’anno verrà introdotto il nuovo Buddy System, quindi tenete gli occhi aperti per future novità.