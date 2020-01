Bloodborne: la boss fight con il Loran Cleric è stata ricostruita dai modder

Bloodborne di From Software è stato uno dei titoli di lancio di Playstation 4 nell’oramai lontano 2015. Il titolo è subito saltato agli onori della cronaca per la sua abilità di coniugare la giocabilità di Dark Souls (e Demon’s Souls) alle istanze narrative lovecraftiane. Il risultato fu strepitoso. E testimone dell’accoglienza positiva del gioco è la nutrita community che ancor oggi vive e gioca Bloodborne, ed esplora i segreti contenuti nei più remoti recessi del codice.

Attraverso il data mining nel corso degli anni sono stati trovati tantissimi contenuti mai rilasciati nella versione definitiva. Ibridi, prototipi, aberrazioni che non avrebbero nulla da invidiare alle bestialità contenute nei Dungeon del Calice, il labirinto procedurale che rende l’esperienza Bloodborne potenzialmente infinita e osiamo dirlo, come feature più innovativa dell’intera saga, non presente in nessun’altro titolo From Software.

Recentemente la community di Bloodborne ha trovato un’altra boss fight tagliata dal titolo. Il Loran Cleric sarebbe stato un nemico più prominente nel gioco, apparendo nelle Forbidden Woods, in Old Yharnam e nella Upper Cathedral Ward. Però il famigerato chierico – per nostra fortuna – non ha mai lasciato i facoltativi dungeon di Loran. In questo video potrete vedere il Loran Cleric nel suo “ambiente naturale”:

I moderatori della community di Souls e Tomb Prospector sono non sono riusciti a ricreare la boss fight con una IA che lo muovesse. Attraverso strumenti quali PS4 jailbroken e strumenti di modding, possiamo avere una ricostruzione della boss fight tagliata. E che dire: il Loran Cleric ci piace! Aggressivo e con un bel look non avrebbe guastato ad arricchire il già ampio parco nemici di Bloodborne.