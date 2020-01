No Time to Die: la canzone dei titoli di testa sarà cantata da Billie Eilish

No Time to Die è il prossimo lungometraggio appartenente all’universo di 007, che vedrà l’ultima apparizione di Daniel Craig nel ruolo dell’iconico James Bond. L’opera, come vi abbiamo riportato di recente, avrà una colonna sonora curata da Hans Zimmer, mentre, per quanto riguarda il brano di apertura dei titoli di testa, c’è stata una scelta particolare.

L’account Twitter James Bond, ha ufficializzato, infatti, il nome di Billie Eilish che interpreterà il pezzo, scritto a quattro mani con suo fratello. La ragazza da anni sta scalando le classifiche musicali di tutto il mondo, grazie al suo stile atipico. Non vediamo l’ora, quindi, di sentirla direttamente il 9 aprile, data di uscita della pellicola in Italia.

The #NoTimeToDie title song will be performed by @billieeilish. Billie has written the song with her brother @finneas and is the youngest artist in history to write and record a James Bond theme song. pic.twitter.com/Qd5cYIRlmg

— James Bond (@007) January 14, 2020