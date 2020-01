Space Invaders Playing Cards, l’invasore è servito

Space Invaders Playing Cards è solo l’ultima trovata, in ordine temporale, del produttore specializzato in gadget a tema videoludico Paladone. Se siete appassionati di giochi di carte ed anche di Space Invaders l’oggetto in questione è decisamente quello che fa per voi.

Space Invaders non ha certo bisogno di presentazioni, il grande classico del passato, ideato da Tomohiro Nishikado nel lontano 1978 per Taito Corporation, è ormai un vero e proprio simbolo non solo del retrogaming ma del settore del videogioco stesso. I gadget a tema invasori spaziali ormai non si contano più, ma l’idea di Paladone è veramente una chicca per i vostri pomeriggi sul tavolo verde da gioco.

Space Invaders Playing Cards è un elegante mazzo di carte da gioco francesi con delle sfiziose varianti. Il mazzo tradizionale in uso attualmente nel mondo moderno offre cinquantaquattro carte, divise in tredici carte per ciascuno dei quattro semi e due jolly extra, che possono sostituire qualunque carta. La grafica del mazzo, però, è stata totalmente rivoluzionata, infatti ai semi classici, ♠, ♥, ♦, ♣, (picche, cuori, quadri e fiori) sono stati sostituiti quattro diversi tipi di invasori!

I personaggi ideati da Nishikado, Squid (Small Invader), Crab (Medium Invader), Octopus (Large Invader) ed UFO, sono infatti i simboli delle carte, contenute in una elegante scatola Tin Box vecchio stile in metallo ed una confezione esterna in cartoncino, che riportano entrambe la grafica tradizionale del cabinato originale. Un vero e proprio oggetto da collezione, dunque, ottimo per i nostri pomeriggi di gioco casalingo.