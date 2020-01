Il 2020 ha portato gli Esport in una nuova era di competizione sul mercato interno, che è iniziata lo scorso fine settimana nel weekend di lancio della Call of Duty League . Dodici franchising che rappresentavano città dall’Europa e dal Nord America hanno portato le loro squadre a Minneapolis, nel Minnesota, per tre giorni di gare all’Armory, un’antica arena di basket trasformata in una rinnovata sala da concerto.

Il marchio della lega ha condiviso lo spazio in tutta la sede con il logo e la colorazione della squadra di casa Minnesota Røkkr , che ha sfruttato appieno il primo evento del CDL per presentare la sua squadra al pubblico locale. Cartelloni pubblicitari in tutta la città e segnaletica all’esterno del locale hanno raccontato ai passanti dell’evento, e un grande schermo all’interno del locale ha mostrato una serie di video creati dal Røkkr nelle ore che precedono la prima partita ogni giorno.

Mentre i migliori giocatori al mondo di Call of Duty hanno gareggiato sul palco al piano di sopra, in basso in una struttura di parcheggio convertita, il torneo Call of Duty Challengers era in pieno svolgimento. Con $ 250K USD in palio, centinaia di squadre composte da migliori giocatori non scelti per il CDL e dilettanti proprio lì per il gusto di farlo, si sono battute per tutto il fine settimana. Il torneo a parentesi aperta faceva parte di un circuito da $ 1 milione che si affiancherà al CDL in questa stagione, con PlayStation che funge da sponsor di presentazione.

Avendo l’evento sfidanti nella stessa sede ha creato una dinamica unica non visto lo scorso anno al Overwatch League homestands. Mentre The Armory era abbastanza affollato all’inizio della giornata, le prime partite di CDL di ogni giorno venivano giocate davanti a un pubblico più piccolo. Mentre le squadre venivano eliminate dal torneo amatoriale, tuttavia, si spostavano di sopra, riempiendo la folla fino a quando alla fine le partite successive furono giocate davanti a una casa piena. Per i partecipanti, l’evento nel complesso è sembrato un mix di un torneo di base più vecchio stile, di base (completo di spettatori affollati intorno alle configurazioni per vedere i giocatori competere) e uno spettacolo prodotto più professionalmente al piano di sopra.

Nella stessa area delle file di PlayStation riservate a Challengers, altri sponsor di CDL avevano creato le proprie attivazioni. Il partner controller Scuf Gaming aveva il suo stand che vendeva merce e il suo marchio era presente in una zona vicina per consentire ai team CDL di conservare le firme degli autografi. MTN DEW AMP GAME FUEL aveva allestito un’area per cabine fotografiche, mentre sia l’ esercito americano che l’ aeronautica avevano i propri tavoli allestiti, così come Metro by T-Mobile. L’esercito americano e la metropolitana di T-Mobile non sono stati inclusi nell’elenco iniziale dei partner annunciato dalla lega.

Tutti i marchi partner hanno avuto un ruolo importante durante la trasmissione, con ogni segmento di trasmissione che ha il proprio sponsor di presentazione, dall’Istant Reaction presentato da PlayStation (l’intervista post-partita sul palco), al gioco tattico dell’esercito americano (momento saliente della partita). Spot pubblicitari per i marchi suonati in onda nella trasmissione e nel locale durante le pause.

Oltre ai soci della lega, i Røkkr avevano già attivato le loro attivazioni. I veicoli Ford erano esposti nell’area degli sfidanti e il team aveva creato contenuti in collaborazione con i concessionari Ford Northland. Mentre l’accordo Ford è stato limitato all’evento di lancio e alcuni contenuti che introducono il team in città, il marchio di sedie da gioco X Rocker, che era presente all’evento, ha firmato un accordo pluriennale con il Røkkr e creerà sedie personalizzate per ciascuno dei giocatori. Røkkr ha anche firmato la propria partnership con Scuf Gaming come estensione dell’accordo di campionato.