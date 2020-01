Annunciati i Games With Gold di Febbraio 2020

Rivelato attraverso l’account Twitter di Major Nelson, siamo venuti a conoscenza dei nuovi Games With Gold di Febbraio 2020, titoli destinati ai possessori dell’abbonamento Xbox Live Gold per Xbox One e Xbox 360. I giocatori potranno scaricare i nuovi titoli a partire dal primo febbraio.

Ecco i titoli che potrete scaricare grazie ai Games With Gold di questo mese:

Sempre parlando del mondo Xbox, sapevate che Phil Spencer ha affermato che Xbox Series X punterà al framerate piuttosto alla risoluzione.

Xbox Live Gold and Xbox Game Pass Ultimate members, start the month of February off with TT Isle of Man and Fable Heroes – free with #GamesWithGold https://t.co/t3oWttJkhe pic.twitter.com/7Rzbpu07jR

