Kingdom Hearts Dark Road è il nome ufficiale di “Project Xehanort”

Kingdom Hearts Dark Road è il nome ufficiale e definitivo del titolo mobile appartenente alla serie di Square Enix atteso su dispositivi Android e iOS, conosciuto in precedenza con il nome di “Project Xehanort”. A quanto pare la società giapponese ha scelto il nome del gioco dopo aver valutato le tante proposte dei giocatori.

L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato su Twitter, che propone una gif con tanto di logo ufficiale del nuovo titolo RPG che evrà come protagonista Xehanort in versione giovanile. Al momento il nuovo Kingdom Hearts mobile non ha ancora una data d’uscita ufficiale, ma è atteso in tutto il mondo nella primavera 2020 in maniera gratuita, ma con acquisti in-app. Siamo dunque in attesa di scoprire il gameplay dell’RPG, che verrà mostrato nelle prossime settimane dal team di sviluppo, dato che nuovi aggiornamenti sul gioco sono attesi per la metà di febbraio.

There seems to be a lot of other announcements, so we'll announce the title a little early.

Please view the video below for the official title for Project Xehanort.

