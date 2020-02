PlayStation 5: i pre-order della console apriranno a marzo?

PlayStation 5 è ancora in attesa del suo reveal ufficiale da parte di Sony Interactive Entertainment e ovviamente, per adesso l’hardware next-gen non può essere ancora pre-ordinato. Stando al noto insider “PSErebus” però, molto presto la console dovrebbe diventare pre-ordinabile da tutti gli interessati.

Stando a quanto comunicato tramite il suo profilo Twitter, l’insider ha affermato che le prenotazioni della piattaforma di gioco di prossima generazione, attesa nei mesi finale del 2020, verranno aperte dal prossimo mese di marzo. Inoltre, in un altro tweet egli ha affermato che anche il “Meeting” che presenterà l’hardware si terrà nel mese di marzo, con gli inviti che verranno recapitati in questo mese di febbraio. PSErebus è molto affidabile e in passato ha già anticipato diverse informazioni legate a tutto ciò che riguarda il mondo di Sony. Intanto sono emersi tutti i numeri messi a segno da PS4 in termini di vendite.

Preorders for PlayStation 5 begin in March pic.twitter.com/spkiHlBvNE — PlayStation (@PSErebus) January 31, 2020