Moving Out: annunciata la data d’uscita per il simulatore di trasporti

Moving Out, il simulatore che vi trasformerà in veri traslocatori provetti, ha finalmente una data d’uscita. Team17 è felice di annunciare che il titolo di SMG Studio e DevM Games, è in arrivo il 28 aprile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco permetterà ai giocatori di trasferire i propri arredi in luoghi sempre più bizzarri in un furniture moving simulator che offre un nuovo significato al “couch co-op”. Di seguito il nuovo trailer e i dettagli ufficiali.

Scegli un amico (o un massimo di tre) e tuffati in divertenti traslochi multiplayer in Moving Out – dopo aver ripescato il materasso dalla tua piscina, ovviamente. La città di Packmore ti attende e i suoi abitanti devono al più presto traslocare. Fortunatamente per loro, i simpatici Furniture Arrangement & Relocation Technicians (F.A.R.Ts) della società di traslochi “Smooth Moves”, di recente costituzione, non vedono l’ora di prendere parte al trasloco.

Con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione del personaggi, che vanno dagli hijab agli occhiali e alle sedie a rotelle, i giocatori possono davvero mettere in atto il trasloco dei loro sogni, in uno stile incredibile. Per i giocatori che desiderano semplicemente una mano in più, ci sono opzioni per garantire che tutti possano divertirsi allo stesso modo. Un’ampia varietà di funzioni di accessibilità sono disponibili, tra cui: aumento dei limiti di tempo, testo adatto alla dislessia, controlli della tastiera rimappabili su PC e capacità di saltare i livelli.

Caratteristiche

Couch co-op. I giocatori possono scegliere di trasferirsi da soli o richiedere l’aiuto di un massimo di tre amici mentre escogitano il modo più rapido per trasportare un frigorifero in un edificio di cinque piani, senza romperlo.

Location, location, location. Nessun trasferimento è troppo appariscente, piccolo o strano. Lavora in quartieri silenziosi, frenetiche fattorie, case infestate e dirigiti persino nello spazio per rendere felici i clienti!

Fisico bestiale. Hai bisogno di trasportare un mobile molto grande giù per qualche gradino? Gravity è la migliore amica di F.A.R.T. Porta di vetro tra i piedi? Distruggi tutto. Lanciare oggetti sopra le ringhiere sarà sempre più veloce che trasportarli a lungo

Personalizzazione del personaggio. Scegli da un elenco di personaggi, tra uomini, animali e elettrodomestici antropomorfi che possono essere personalizzati per adattarsi al lavoro da svolgere.

Assist Mode. Aumento dei limiti di tempo, livelli che possono essere saltati e rimozione dei pericoli sono solo alcune delle opzioni disponibili nella assist mode.

Opzioni di accessibilità. Testo intuitivo per la dislessia, interfaccia utente scalabile e controlli della tastiera rimappabili rendono l’esperienza di Moving Out il più inclusiva possibile.

Ashley Ringrose, CEO presso SMG Studio ha affermato:

“Siamo lieti di annunciare la data di uscita di Moving Out il 28 aprile. Moving Out porta il couch co-op a un livello completamente nuovo e siamo entusiasti di poter vedere infiniti trasferimenti all’interno del fantastico e geniale mondo che abbiamo creato.”

Max Everingham, Head of Publishing presso Team17 ha dichiarato:

“Giocare insieme a familiari e amici è sempre stato al centro di ciò che facciamo in Team17. Moving Out è la più recente aggiunta al nostro elenco di fantastici giochi multiplayer che possono piacere a chi ha amato Overcooked!“.