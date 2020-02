Anthem: il titolo sarà rivisto completamente da zero

Dopo il continuo silenzio da parte di BioWare su Anthem, titolo disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, finalmente la compagnia ha rivelato qualcosa che potrebbe risollevare le sorti del prodotto in questione. Secondo quanto annunciato da Casey Hudson, Game Director, lo sfortunato progetto sarà rivisto completamente da zero, rivelando che tutti i rumor focalizzati su Anthem Next erano fondati.

Ecco il messaggio del Game Director sul blog di BioWare:

Un anno fa ci stavamo preparando a lanciare Anthem, un gioco che rappresentava un grande salto in avanti in un territorio sconosciuto per noi come studio. Si è trattato di un’esperienza esaltante e terrificante allo stesso tempo, quella di uscire con qualcosa di nuovo e diverso, e siamo grati a tutti coloro che ci hanno accompagnato durante questo viaggio.

Riconosciamo che c’è ancora molto lavoro da fare per mettere in luce il pieno potenziale dell’esperienza che eravamo previssati, e questo lavoro richiederà una reinvenzione che sarà ben più corposa di un aggiornamento o di un’espansione. Nei prossimi mesi ci concentreremo su di una riprogettazione a lungo termine dell’esperienza di Anthem, lavorando in particolare sui fattori che rendano chiari gli obiettivi del gioco e consentano agli utenti di essere motivati con delle sfide soddisfacenti e una progressione con ricompense significative, il tutto preservando il divertimento legato al volo con il Javelin e al combattimento in un vasto mondo fantasy sci-fi. Faremo perciò qualcosa che avremmo voluto fare già dal principio, ossia dare a un intero team di sviluppo tutto il tempo per effettuare i test, concentrandosi prima sul gameplay.