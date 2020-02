La marina americana presenterà gli eventi DreamHack LAN

DreamHack e la divisione nordamericana di ESL hanno annunciato una collaborazione congiunta con la Marina degli Stati Uniti, incentrata sulle attivazioni in loco e online. La filiale militare degli Stati Uniti sarà il partner ufficiale del festival dei prossimi eventi DreamHack Anaheim e Dallas, ospitando una propria stazione LAN per i partecipanti per sfidare ufficiali navali e veterani in vari videogiochi. I termini finanziari non sono stati resi noti.

DreamHack, che organizza festival digitali in tutto il mondo, ha anche concesso alla Marina degli Stati Uniti i diritti di presentare le sue attrazioni faro BYOC agli eventi di Anaheim e Dallas. La competizione DreamHack Open Counter-Strike: Global Offensive ( CS: GO ) presenterà anche il marchio della US Navy.

L’ammiraglio Brendan R. McLane, comandante del Comando di reclutamento della Marina degli Stati Uniti, in una nota:

Come la Marina, gli Esport richiedono una varietà di competenze e ruoli e un forte impegno per il miglioramento continuo. La nostra collaborazione contribuirà ad allineare la passione della Marina degli Stati Uniti per la competizione con i fan degli Esport sia in loco presso gli eventi DreamHack in Nord America sia attraverso contenuti online unici sui canali ESL.

Allo stesso modo in cui aziende come SAP e DHL hanno sperimentato gli Esport come strumento di reclutamento, la Marina sta costruendo in particolare una connessione tra il gioco e i suoi ruoli IT e ingegneristici. La filiale militare marittima ha reindirizzato il 97% del suo budget pubblicitario per il 2020 al digitale , con gli Esport che sono al centro sia del reclutamento che del morale.

Altre filiali dell’esercito americano sono da tempo attive negli Esport. L’esercito americano ha una propria squadra ed è partner dell’organizzazione di squadre affiliate Dallas Cowboys Complexity . L’aeronautica americana ha esplorato gli Esport con una partnership ELEAGUE nel 2018 ed è ora uno dei sostenitori inaugurali della Call of Duty League, con simulatori di volo presenti negli eventi e sponsorizzazioni della funzione “Match Metrics”.