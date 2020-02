Hokko Life: un trailer annuncia un titolo simil Animal Crossing

Lo sviluppatore Robert Tatnell, che negli ultimi dieci anni ha lavorato tra Sony e Lionhead, si è messo in proprio e sta sviluppato un titolo, Hokko Life, che ricorda Animal Crossing e Harvest Moon. Il gioco è sviluppato dal solo Tatnell con l’aiuto, per le musiche, di Chris Kobke. Qualche ora fa è stato pubblicato un trailer d’annuncio, che potete vedere qui sotto.

Nel filmato sii può infatti vedere come il giocatore, con fattezze da ragazzino, interagisca in un mondo di animali antropomorfi, e possa personalizzare la propria camera, andare a pesca, a caccia di insetti o coltivare piante. La data di rilascio di Hokko Life è prevista per questo 2020 su PC (Steam).

Riguardo invece ad Animal Crossing, stamattina vi avevamo fatto sapere che Animal Crossing New Horizons avrà il supporto per l’app Switch Online.