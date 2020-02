Dallas Fuel Homestand: weekend di apertura, sponsor e attivazioni della lega

Alla sua terza stagione, la Overwatch League di quest’anno non è quella che sapevi che fosse nelle ultime due stagioni. Le partite dei primi due anni sono state giocate alla Blizzard Arena dei Burbank Studios nell’iconico Studio 1 dove è stato girato per anni il Tonight Show With Johnny Carson. In questa stagione, le squadre si sono staccate da questa posizione centrale e ora giocano partite nelle rispettive sedi di casa.

Con il passaggio alle proprie sedi, le squadre di Overwatch League hanno una spesa aggiuntiva per i loro costi operativi che devono essere compensati. Dimostrando che il numero di spettatori del flusso è solido e che il traffico pedonale verso le arene è pesante, i team hanno avuto successo nel coltivare partnership di marchi e sponsor.

Segnaletica presso la sede

Una volta all’interno del locale, si può vedere chiaramente la squadra, la lega e il marchio di sponsorizzazione che permea il posto. Il logo di Frontier Communications è stato presentato in modo prominente in tutto lo stadio su cartelloni pubblicitari, schermi video e fondali. I loghi Frontier sono stati esposti da soli o abbinati al logo della famiglia come sponsor di presentazione recentemente firmato di tutte le case di campagna del Fuel in questa stagione.

Per quanto riguarda altre attivazioni e marchi, Greyhound, lo sponsor ufficiale dei trasporti per Fuel , ha portato un autobus di lusso e lo ha mostrato in modo prominente mentre distribuiva asciugamani grigi per la squadra.

Altri sponsor come Jack-In-The-Box, CORSAIR, GameStop e Jack Links hanno distribuito segnaletica ben distribuita sul luogo dell’evento, oltre a mostrare ripetutamente i loro loghi sugli schermi dei video e all’altezza degli occhi dei fan.

Il locale, avendo la possibilità di essere modulare, ha creato spazio attraverso la sala del palco principale, che ha permesso una moltitudine di attivazioni del marchio e posizionamento del logo.

Venditori e nomi di prodotti alimentari

All’interno dello spazio adiacente dal palco principale, i venditori di cibo esterni insieme alla normale tariffa di vendita dello stadio completavano le partite che si svolgevano all’interno dello spazio. Questi venditori facevano anche parte del marchio del campionato usando i termini di gioco di Overwatch , per descrivere le scelte alimentari disponibili.

Ad esempio, se volevi nachos, potresti ordinare ai Peacekeeper Nachos di accompagnare il tuo Volskaya Champion’s Dog (un semplice hot dog). Peacekeeper è un revolver utilizzato da uno degli eroi, Jesse McCree, mentre Volskaya è il nome di una mappa su cui giocano gli eroi.

Jack-In-The-Box non faceva parte delle scelte alimentari disponibili durante l’evento, ma era lì nel nome poiché una buona porzione di segnaletica aveva il logo dell’azienda.

Personalità di gioco e pro player Meet-and-Greets

Una moltitudine di personalità di gioco e doppiatori, tra cui Gaku Space, la voce dell’eroe di Overwatch Genji, è apparso per tutto il fine settimana, vedendo i fan affollarsi allo stand per ottenere autografi firmati.

Inoltre, il fine settimana ha visto anche apparizioni di giocatori professionisti di altri titoli di sport che giocano per Envy Gaming, la casa madre della Dallas Fuel. Questi giocatori includevano CS: GO giocatore Noah “Nifty” Francis e Smash Justin “Wizzrobe” Hallett.

Stand per videogiochi Marine Corps degli Stati Uniti

Con il recente annuncio della Marina americana che avrebbe cambiato la propria strategia pubblicitaria nel reclutamento allontanandosi dalla televisione e dal cavo di base e passando al digitale verso piattaforme come Twitch e YouTube , le forze armate vedono i giocatori come un vasto bacino di reclutamento.

Con oltre il 40% della popolazione di gioco tra i 17 ei 30 anni, i militari ora guardano attivamente questo gruppo per il reclutamento.

A tal fine, i Marines hanno introdotto un simulatore di tiro di videogiochi in cui i possessori di biglietti potevano competere contro i marines in una varietà di contest di tiro a segno. L’organizzazione ha creato una classifica che ha permesso alle persone di vedere i nomi dei migliori giocatori.

Inoltre, i partecipanti potevano competere contro i Marines in una gara di pull-up poiché portava un apparato di pull-up da una delle sue strutture di addestramento.

The Burleson Independent School District Winter Invitational

Il Burleson Independent School District (BISD) ha organizzato l’invito invernale che ha portato circa 500 studenti a competere in vari videogiochi tra cui Fortnite , Rocket League , Super Smash Bros. e Minecraft in un formato da torneo.

Per una quota di iscrizione di $ 30 USD, gli studenti possono iscriversi e competere in tutti i titoli di gioco che desiderano. È stato anche permesso loro di giocare a Fuel all’interno dell’area di gioco dello stadio.

Mike Rufail, proprietario e amministratore delegato di Dallas Fuel, ha parlato con un rappresentante del BISD sulla connessione tra sport, scuole e diventare mainstream.

Rufail, ha affermato:

La nostra più grande priorità è guidare gli Esports verso il mainstream, e questo inizia qui a casa e con gli studenti oggi. Non potremmo essere più entusiasti di sostenere Burleson ISD. Lo capiscono; vedono ciò che è all’orizzonte e sono altrettanto entusiasti di noi come scoprire le stelle di Esport di prossima generazione.

Rufail crede negli Esports come prodotto di intrattenimento e desidera condividerli con non solo il mondo, ma soprattutto con quelli dell’area del Texas settentrionale.

Mike Rufail, proprietario e amministratore delegato di Dallas Fuel al BISD, ha dichiarato:

Gli Esports sono un fenomeno globale, ma siamo prima di tutto una squadra del Nord Texas. Non vediamo l’ora che si uniscano a noi e a tutti i fan di Dallas Weekend di apertura del carburante.

Altre attivazioni

Infine, Zipchair era nella sala adiacente e mostrava diversi modelli di sedie in cui le persone potevano sedersi e testare mentre prendevano le registrazioni per un omaggio. Tuttavia, questo era l’unico posto in cui si poteva trovare il marchio – logo o altro.