Final Fantasy VII Remake: almeno 100 GB richiesti per l’installazione

Quando Square Enix annunciò che la prima parte di Final Fantasy VII Remake sarebbe stata su due Blu-ray, si poteva intuire che i Gigabyte da installare sull’hard disk della propria PS4 fossero in numero decisamente elevato. Tramite un tweet dell’utente “Nitomatta” che mostra il retro della cover (coreana), si può infatti notare che lo spazio richiesto sarà di ben 100 GB.

Square Enix non ha ancora confermato il peso del titolo; le grandi dimensioni possono essere date tanto dai video, quanto alla grandezza del mondo di gioco, tra posti, missioni e via discorrendo. A proposito di bei video, qualche giorno fa era stato rilasciato il filmato d’apertura.

Final Fantasy VII Remake uscirà il 10 aprile su PlayStation 4.

Final Fantasy VII Remake will be over 100GB pic.twitter.com/WNgBjpgGD7

— Pixelbuster (@Nitomatta) February 17, 2020