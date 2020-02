Borderlands diventerà un film con Eli Roth alla regia

Borderlands è uno degli FPS più noti del mondo videoludico: grazie al sapiente mix di sparatutto e RPG, con il contorno di una storia folle ed ironica, il titolo ha saputo conquistare il pubblico. Il team di Gearbox Software, ha rilasciato, qualche mese fa, il terzo capitolo della saga (qui trovate la recensione) e sembra che il franchise sia in procinto di arrivare su altri lidi, dopo anni di voci in merito.

Borderlands e il debutto sul grande schermo

Deadline ha infatti riportato la notizia che è attualmente in sviluppo un lungometraggio ispirato al gioco, con Eli Roth alla regia (The Green Inferno, Il mistero della casa del tempo), la produzione di Lionsgate e la sceneggiatura di Craig Mazin (Il cacciatore e la regina di ghiaccio, Chernobyl). Il filmaker si è detto entusiasta del progetto ed è eccitato al pensiero di addentrarsi nell’universo di Borderlands. Non vediamo l’ora di scoprire di più sulla realizzazione e vi aggiorneremo quanto prima su eventuali dettagli.