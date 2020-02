Animal Crossing New Horizons: la diretta è stata modificata per rimuovere un dettaglio

Manca ormai solo un mese alla data di uscita di Animal Crossing New Horizons, il nuovo e attesissimo capitolo della serie per Nintendo Switch. Mentre noi abbiamo espresso i nostri pensieri in un lungo articolo dedicato, gli appassionati stanno tenendo incrociate le dita affinché nulla vada storto al lancio. Eppure, nelle ultime ore si è diffusa una certa voce in rete: a quanto pare, Nintendo ha nascosto un’informazione presente nel recente Direct, in seguito ad alcune lamentele sollevate dai fan.

Come riportato in alcuni screenshot, durante la live è apparso un piccolo messaggio relativo ai dati di gioco, poco dopo aver annunciato che Animal Crossing New Horizons non supporterà il cloud. La postilla sosteneva che, nel caso di danneggiamento della console, il recupero dei salvataggi sarebbe stato limitato ad uno per ciascun membro di Nintendo Switch Online. Questa scelta ha sollevato alcuni dubbi tra gli appassionati, sorpresi che l’azienda avesse adottato una politica così severa. Nel video del Direct caricato dopo, però, questo dettaglio è stato rimosso e sostituito da un più generico “Ulteriori informazioni verranno svelate in futuro”. Non è ancora chiaro se ciò è dovuto ad un cambio di idea da parte di Nintendo, o se il messaggio è stato cambiato per limitare le discussioni. Il titolo sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020, quindi non dovremo presumibilmente attendere molto prima di scoprire la verità.