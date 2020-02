Ever Forward: annunciato il nuovo titolo dei creatori di My Time at Portia

Pathea Games, il team che ha dato vita all’RPG/simulativo My Time at Portia, ha fatto sapere quale sarà il loro prossimo titolo: si tratta di Ever Forward, puzzle/adventure che uscirà a maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del gioco sulla pagina Steam:

“Ever Forward è un puzzle/adventure, parla della storia di Maya. Maya è persa in uno strano mondo a metà strada tra realtà e immaginazione. È sola, mentre affronta il suo viaggio di scoperta, dove dovrà sbloccare i suoi ricordi e affrontare le sue paure per svelare i segreti del mondo. I giocatori dovranno utilizzare le loro capacità osservative e l’intelligenza per risolvere i molteplici enigmi, per mettere insieme il mistero del passato di Maya e quali oscuri segreti ha sepolto.”

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio.