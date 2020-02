Outriders: mostrate ambientazioni e gameplay del titolo cross gen

Durante un panel a Boston, dove si sta svolgendo il Pax East, Square Enix e People Can Fly hanno mostrato altro materiale relativo a Outriders, RPG shooter che arriverà a fine 2020 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC. Tra gli sviluppatori, a parlare c’era anche il lead writer Joshua Rubin, che ha raccontato della storia e del processo per creare il mondo di gioco.

Proprio riguardo al mondo di gioco,è stato mostrato un video che fa una panoramica sul mondo di Enoch, descritto come brutale, ma allo stesso tempo bellissimo. Potete vederlo qui sotto. Successivamente sono state mostrate anche le armi, con un po’ di gameplay, che noi vi mostriamo dal canale Giuseppe’s Gaming di Twinfinite.

Lasciandovi ai video qui sotto, vi ricordiamo che gli sviluppatori hanno fatto sapere che Ouriders sarà completo al lancio.