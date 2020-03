Free Fire raggiunge 60 milioni di utenti attivi ogni giorno

Free Fire ha recentemente raggiunto un nuovo picco di 60 milioni di utenti attivi ogni giorno, secondo i risultati completi del quarto trimestre e del 2019 di Sea Limited , rilasciati oggi. La società proprietaria di Garena ha anche rivelato che il battle royale è stato il gioco per dispositivi mobili più scaricato e con il maggior incasso in America Latina e Sud-Est asiatico nel 2019, secondo App Annie.

La società tecnologica con sede a Singapore ha anche menzionato il successo di Free Fire su YouTube, raggiungendo 30 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo nel 2019. Ciò rende la Battle Royale il quarto videogioco più visto e il primo videogioco per dispositivi mobili più visto sulla piattaforma. Con l’enorme successo del gioco, Sea Limited attribuisce il suo aumento delle entrate del 208% nell’intrattenimento digitale all’ascesa di Free Fire come il gioco mobile più importante dell’anno.

Il successo di Free Fire in America Latina e nel Sud-est asiatico è dovuto agli sforzi di Garena di impegnarsi con i giocatori negli eventi di Esport. La Coppa del mondo di Free Fire , che si è svolta a Bangkok, in Thailandia, ha già mostrato il successo del gioco all’inizio di aprile 2019, raggiungendo un milione di spettatori . EVOS Capital, una squadra indonesiana, ha vinto il torneo, ma la presenza di due squadre brasiliane ha attirato l’attenzione di Garena in termini di crescita di Free Fire in Sud America.

In Brasile, la Free Fire Pro League ha registrato un sorprendente salto di pubblico nel 2019. A febbraio, la prima stagione della Pro League ha registrato un picco di 19.000 spettatori, mentre veniva trasmessa solo su YouTube. La terza stagione, che è avvenuta a novembre e ha inviato due squadre alle Free Fire World Series di Rio de Janeiro, ha registrato un milione di spettatori di picco ed è stata in diretta su Facebook, YouTube e Twitch. È un aumento di oltre il 500 percento in meno di un anno.

La serie Free Fire World è stata anche una grande sorpresa per gli appassionati di Esport. Il torneo che ha caratterizzato un montepremi di $ 400.000 si è tenuto a Rio de Janeiro a novembre 2019. La squadra vincitrice è stata la squadra brasiliana dei Corinzi e la competizione ha raggiunto il picco di due milioni di spettatori .

Nonostante gli sforzi di Garena siano stati ripagati l’anno scorso, la società non ha mai smesso di provare a rendere Free Fire il più globale possibile. Il mese scorso, la società ha lanciato il BOOYAH! piattaforma di streaming, completamente focalizzata sul contenuto relativo a Free Fire .