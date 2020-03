FLASHPOINT in partnership con Pinnacle

FLASHPOINT ha annunciato una partnership con l’operatore di scommesse Pinnacle per renderlo Counter-Strike: il primo sponsor ufficiale del campionato Global Offensive .

L’accordo vedrà le attività pre-show dello sponsor Pinnacle per le partite in primo piano e fornirà le sue probabilità di incontro per le scommesse in-play.

Secondo un comunicato, le attivazioni della partnership sono “progettate per offrire ai fan di CS: GO l’interattività durante la stagione”. L’accordo debutterà oggi con il Pinnacle Open – un qualificatore LAN composto da otto squadre in competizione presso le strutture FACEIT di Los Angeles – dove i vincitori hanno la possibilità di assicurarsi un posto nel weekend di apertura di FLASHPOINT il 13 marzo.

Kent Wakeford, cofondatore di Gen.G , una squadra fondatrice del campionato, ha commentato l’inclusione di Pinnacle:

Siamo lieti di collaborare con Pinnacle che vede la nostra visione per un campionato CS: GO sostenibile e redditizio costruito per i fan. Crediamo che avremo uno dei campionati più divertenti al mondo per sviluppare la prossima generazione di talenti e giocatori. Vogliamo che i nostri fan interagiscano con FLASHPOINT in modi senza precedenti. Pinnacle porterà quel livello di impegno per noi.

FLASHPOINT è stato presentato ufficialmente il 5 febbraio come il primo campionato CS: GO di proprietà della squadra, che rende le parti interessate la maggioranza delle organizzazioni concorrenti nel circuito. Nel suo anno iniziale, FLASHPOINT offrirà $ 2,000,000 (£ 1,540,450) in vincite di premi per le squadre da scontrarsi.

Paris Smith, CEO di Pinnacle, ha discusso delle opportunità di crescita per l’azienda e gli Esports nel suo insieme:

La passione di Pinnacle per gli Esport nell’ultimo decennio ci ha spinto a cercare sempre modi per migliorare l’esperienza del cliente e continuare a costruire la nostra presenza all’interno della comunità . Mentre facciamo molto lavoro internamente per garantire che ciò accada, la collaborazione con FLASHPOINT è anche parte integrante del raggiungimento di questi obiettivi. All’inizio eravamo allineati ai nostri obiettivi di aiutare l’industria a crescere e la comunità degli Esport prosperare. Abbiamo costruito un solido track record e siamo molto entusiasti di ciò che il prossimo capitolo ha in serbo.

Pinnacle si era effettivamente fregato le spalle con FLASHPOINT già attraverso un accordo precedente. Nel marzo 2019, il bookmaker è diventato il partner ufficiale delle scommesse dell’Esports Championship Series (ECS) , che FACEIT ha frenato per produrre FLASHPOINT.