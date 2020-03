Nasce il progetto IIDEA

L’associazione italiana dedicata al mondo dei videogames, AESVI, si rinnova presentando IIDEA.

Italian Interactive Digital Enterntaiment Association avrà una nuova veste collegando elementi del passato con le tendenze e le nuove tecnologie del futuro. Gli Esports saranno al centro dell’attenzione al RoundOne, evento B2B che si svolgerà dal 11 al 13 Maggio a Riva del Garda.

Thalita Malagò, Direttore Generale IIDEA:

L’industria dei videogiochi è sempre più globale e come associazione vogliamo assumere un ruolo sempre più internazionale, promuovere gli operatori italiani all’estero e facilitare l’accesso al mercato italiano degli operatori stranieri, per rispondere a queste sfide, l’associazione si è evoluta allargando il proprio team con professionisti in rami importanti come Public Affairs, Developer e Esports.

Marco Saletta, Presidente IIDEA:

Gli ultimi anni sono stati per noi anni di transizione, in cui abbiamo posto le basi per una maggiore focalizzazione sulle attività politico-istituzionali e sullo sviluppo del business per le imprese italiane che operano nel settore.

Con il 2020 inizia la nostra evoluzione che parta dal nome per arrivare a tutti gli elementi che hanno caratterizzato AESVI negli anni.

Oggi e per il futuro, vogliamo crescere tanto in Italia quanto all’estero, siamo certi che la nostra nuova immagine ci aiuterà in questo percorso.