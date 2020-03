Children of Zodiarcs: annunciata la data per Xbox One e Nintendo Switch

Disponibile su PC (vi Steam) e PlayStation 4 da luglio 2017, Children of Zodiacs è pronto ad arrivare a breve su Xbox One e Nintendo Switch. Il publisher Plug in Digital e gli sviluppatori di Cardboard Utopia, hanno infatti fatto sapere che il GDR strategico arriverà su queste due console il 27 marzo. Sono disponibili i pre-ordini, e per Switch è disponibile una versione fisica sul sito Red Art Games.

Queste le caratteristiche del titolo, dalla pagina Steam:

“Un gioco di ruolo tattico con trama ambientato nel regno di Lumus; un mondo diviso tra ricchezza e povertà. Mettiti nei panni di Nahmi e dei suoi compagni e usa un nuovissimo sistema di combattimento basato su carte e dadi per mettere fine all’insaziabile avarizia dei nobili lord e dame.”

Face Rebellion, Familial Bonds and Unexpected Wonders with the release of Children of Zodiarcs from @CardboardUtopia on #XboxOne and #NintendoSwitch on March 27th!

Preorders are open! pic.twitter.com/wKOC7UMZSS

— Plug In Digital (@plugindigital) March 13, 2020